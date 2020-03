Helpling : trouvez une aide-ménagère en moins de 3 minutes

Besoin d’aide pour accomplir vos tâches ménagères ? Vous n’avez plus le temps de faire le ménage de votre maison ou de votre appartement ? Helpling, première plateforme de mise en relation entre aide-ménagère et particuliers en Europe, vous aide à trouver votre prestataire facilement et rapidement.

Publi-rédactionnel

Comment trouver une aide-ménagère avec Helpling ?

Choisir une aide ménagère de confiance et expérimentée qui vous aidera dans l'entretien de votre maison n'est pas toujours facile. Pour ce faire, vous pouvez opter pour la méthode « vieille école » : poster une annonce en ligne et vous retrouver noyé sous un tas de réponses.

Sinon, pour vous aider dans votre quête de l’aide-ménagère idéale, vous pouvez faire confiance à Helpling. C’est rapide et efficace ! Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

- Entrez votre code postal puis choisissez la date, la fréquence de vos prestations et vos besoins particuliers ;

- Sélectionnez ou désélectionner les profils de prestataires parmi un panel d'aide-ménagères disponibles au moment que vous aurez choisi et dans votre quartier ;

Les tarifs et les avis clients étant affichés clairement, vous pourrez porter votre choix sur une aide-ménagère correspondant à vos critères de prix et d’expériences.

Une fois que votre sélection sera faite, un message sera envoyé aux aides ménagères sélectionnées pour réaliser votre prestation. La première aide-ménagère à accepter la mission sera la vôtre !

Dernière étape : vous recevez un email de confirmation contenant vos identifiants ainsi que les différentes informations concernant votre aide-ménagère.

Combien coûte une aide-ménagère sur Helpling ?

Le tarif d’une aide-ménagère varie en fonction de la région dans laquelle vous habitez, et de son expérience. Les tarifs sur la plateforme Helpling sont laissés au choix de chaque prestataire. Il est donc possible de choisir parmi plusieurs tarifs, en fonction de vos attentes au moment de la réservation.

Qui sont les aide-ménagères sur Helpling ?

Dans le but d’assurer un service de qualité et de confiance, les aide-ménagères inscrites sur Helpling ont toutes été sélectionnées avec soin. Les aide-ménagères Helpling ne sont pas employés par la plateforme et peuvent être auto-entrepreneurs ou salariés de sociétés de ménage partenaires.

Quels sont les avantages de l’aide-ménagère Helpling ?

Helpling représente plus d’un million de foyers nettoyés dans plus de 200 villes dans le monde. Trouver son aide-ménagère en passant par Helpling possède de nombreux avantages :

- Helpling vous permet de trouver une aide-ménagère de confiance, assurée et déclarée. Leurs compétences sont systématiquement validées par les avis de clients laissés après chaque prestation.

- Vous réservez facilement et rapidement votre prestataire en ligne, par le biais du site internet ou de l’application Helpling. Cela ne prend que trois minutes !

- Sur la plateforme Helpling, vous payez en ligne de manière sécurisée par carte bancaire, PayPal ou prélèvement, uniquement une fois la prestation réalisée et après vérification du nombre d'heures réellement consommées.

- Évitez la paperasse ! Avec Helpling, vous n'avez aucun contrat de travail à signer ou aucune cotisations sociales à payer lorsque vous faites appel à un prestataire de la plateforme.

- Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 50% et d’un service client disponible 09h à 17h du lundi au vendredi.

Quelles sont les qualités d’une aide-ménagère Helpling ?

Non, être aide-ménagère qualifiée ne s’improvise pas. Aide-ménagère est un métier qui nécessite de l’expérience et certaines compétences à la fois techniques et pratiques. Les aide-ménagères sélectionnées par Helpling disposent toutes de compétences, d’expériences et de qualités humaines nécessaires dans la réalisation de ce type de prestation :

- Une connaissance sur l’utilisation des produits d’entretien adéquats et sur leurs spécificités ;

- Un savoir-faire sur la manipulation des différents équipements ménagers ;

- Une connaissance parfaite des méthodes de nettoyage appropriées en fonction des surfaces et des matières ;

- Un respect irréprochable des règles d’hygiène et de propreté ;

- Une capacité d’adaptation et d’organisation ;

- De la discrétion et de l’honnêteté pour vous garantir une prestation basée sur la confiance.

Les conseils de Helpling pour trouver une aide-ménagère

Définissez les tâches que vous souhaitez confier à votre aide-ménagère. Définir vos besoins va vous permettre de déterminer la fréquence de vos prestations au moment de la réservation sur Helpling. Préférez-vous que votre aide-ménagère vienne 4 heures 2 fois par mois, ou 2 heures toutes les semaines ?

Pour gagner du temps sur votre prestation, veillez à organiser la venue de votre aide-ménagère Helpling. Vous pouvez également mettre en place un cahier des charges pour faciliter la communication au fur et à mesure de la collaboration.

Pour maximiser les chances de trouver la bonne aide-ménagère sur Helpling, laissez environ six aide-ménagères dans votre sélection au moment de la réservation.