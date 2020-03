Momentum Electric décrypte l’indemnité kilométrique vélo

Pour changer ses habitudes de transport, il est possible de bénéficier d’une indemnité kilométrique en effectuant le trajet domicile-travail à vélo ou à vélo à assistance électrique. Ceci est possible depuis 2015 à travers l’indemnité kilométrique vélo ou « IKV ». Quatre ans après son introduction, l’indemnité kilométrique vélo est en phase de connaître une évolution.

Une prime d ’ encouragement à délaisser la voiture pour le vélo

L’indemnité kilométrique vélo est une mesure à visée écologique instaurée par la loi de transition énergétique (article L. 3261-3-1 du code du travail). L’objet de ce dispositif est d’inciter les salariés à délaisser leurs habitudes de déplacements en voiture au profit des déplacements à vélo plus sains. Le principe de l’ikv est simple : pédaler pour aller au travail avec en bonus une indemnité payée par l’employeur.

Concrètement, l’indemnité kilométrique vélo permet aux salariés qui effectuent leur trajet domicile-travail à vélo de prétendre à une indemnité de 0,25 euros par kilomètre parcouru. Ce qui fait environ 60 euros gagnés pour un salarié qui, dans le mois, cumulerait 240 kilomètres de trajet domicile-travail. Cette indemnité prise en charge par l’employeur est plafonnée à 200 euros/an et est en franchise d’impôts. Cela veut dire que dans le cadre d’une IKV, l’employeur est tenu de verser une indemnité pour cycliste de 200 euros. Il peut dépasser ce plafond, mais alors l’exonération fiscale ne couvre que le montant annuel de 200 euros.

Ainsi, les pouvoirs publics comptent remettre les Français en selle. Pas vraiment pour la somme modique que rapporte l’indemnité kilométrique vélo. Ici, les avantages sont ailleurs.

Bien-être des salariés, meilleure productivité, ville propre… Que des avantages !

La récompense financière de l’indemnité kilométrique vélo permet d’amortir l’achat, la location d’un vélo ou de contribuer aux frais d’entretien qu’engendre son usage, voire même de réaliser des économies de carburant. Mais le véritable avantage réside dans les vertus de la pratique du vélo. Et dans ce chapitre tout le monde y gagne.

À commencer par le vélotafeur ou la vélotafeuse. Car tel est désigné la personne qui part travailler à vélo.

• Il n’arrive pas au travail fatigué par la congestion routière engendré lorsqu’il utilise sa propre voiture.

• Il est moins stressée à cause des retards parce qu’il peut désormais arriver à l’heure dans un trajet fluide. Le vélo étant le moyen le plus rapide de se déplacer en ville sur des distances inférieures à 6 km.

• La pratique du vélo lui procure une meilleure santé en chassant le cortège de maladies associées à la sédentarité.

• Et parce qu’il est en meilleure santé, il est plus productif et demande moins de congés ou arrêts maladie.

Ces vertus que procure l’usage modéré et régulier du vélo dans les trajets domicile-travail répond à la recommandation de l’OMS qui prône un effort physique d’endurance quotidien de 30 à 45 mn.

Ces avantages sanitaires sur la bonne santé des salariés deviennent alors évidents pour l’employeur. Moins d’absentéisme, moins de dépenses de sécurité sociale, mais aussi une réduction des coûts de stationnement. Les employeurs pourraient en être les plus grands bénéficiaires.

Les collectivités ne sont pas en reste. Elles profitent des effets bénéfiques d’une réduction du trafic motorisé au profit d’habitudes cyclistes plus vertes. Moins de congestion routière, moins de pollution atmosphérique et sonore. Tels sont les avantages principaux pour les collectivités qui s’attendent même à une augmentation de la sécurité routière. Car pour elles, l’augmentation du nombre de cyclistes pourrait inciter les automobilistes à lever le pied. Cette mesure peut ainsi contribuer à apaiser le trafic.

Qui y a droit ?

L'indemnité kilométrique vélo est applicable aux salariés du privé qui partent travailler à vélo ou à vélo à assistance électrique (VAE). Sa mise en place par l'employeur n'est toutefois pas obligatoire, pas plus qu'elle ne s'impose au salarié.

Et l’indemnité kilométrique vélo pour les fonctionnaires ? Elle est en expérimentation depuis 2016 et était initialement prévue pour durer deux ans, mais elle a été prolongée jusqu’en décembre 2019. Son champ d’application est alors restreint aux agents des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que ceux relevant de leurs établissements publics.

Envie de demander ou d’instaurer l’indemnité kilométrique vélo dans votre entreprise ? Voici les modalités à connaître

D’ores et déjà, plusieurs hypothèses peuvent être considérées.

• L’indemnité kilométrique vélo peut être instaurée dans le cadre d’un accord d’entreprise

• L’employeur peut aussi le mettre en place de façon unilatérale après avoir consulté le comité d’entreprise ou les délégués du personnel

• À défaut de délégué du personnel pour introduire la demande, le salarié peut s’adresser directement à son employeur.

C’est le décret n° 2016-144, qui précise les modalités de l’indemnité kilométrique vélo en ses articles D. 3261-15-1 et D. 3261-15-2 du code du travail.

Ainsi, lors de la mise en place de l’ikv, la question du calcul de l’indemnité kilométrique se pose. Il s’effectue en fonction du nombre de kilomètres parcourus sur le trajet domicile-travail le plus court. Une distance convenue avec l’employeur et qui peut inclure une distance minimale et une distance maximale. Cette distance est ensuite multipliée par le nombre de jour effectivement travaillés. À cet effet, les employés sont tenus de déclarer sur l’honneur le nombre de kilomètres parcourus ainsi que le nombre de trajets.

Pour les fonctionnaires, pas besoin de justificatif, hormis une déclaration sur l’honneur de venir travailler à vélo au moins 75% des jours travaillés.

Vous vous demandez enfin si l’IKV peut être cumulée avec d’autres prises en charge dans le cas où le salarié utilise plusieurs moyens de transport pour rallier son travail. Eh bien oui selon l’article D. 3261-15-2 du décret n° 2016-144. Mais à condition que ces moyens de transport en co-voiturage ou de service public ou encore de location de vélo permettant de faire des trajets de rabattement vers des arrêts de transport public ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.

Quelques structures qui proposent l ’ indemnité kilométrique vélo

L’indemnité kilométrique vélo connaît un certain engouement. Toutefois, elle peut encore faire des progrès. Les vélotafeurs ne représentent en effet que 1% de l’effectif total dans les structures qui pratiquent l’ikv. C’est pour inciter davantage de salariés à rallier les trajets domicile-travail à vélo que l’indemnité évolue. Elle sera absorbée dans la loi d’orientation des mobilités adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 juin 2019. Dans ce cadre, elle sera remplacée par un forfait mobilité durable qui relève le plafond des indemnités à 400 euros/an.