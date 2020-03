SCPI : La Centrale des SCPI mobilisée contre le Covid-19

La mobilisation générale a été décrétée au niveau mondial contre le covid-19 ou coronavirus. Il s’agit de faire face à cette menace avec détermination mais avec résilience. Des équipes de chercheurs du monde entier sont à pied d’œuvre afin de trouver un vaccin dans des délais contraints.

Publi-rédactionnel

Les équipes de soignants sont en première ligne et leur abnégation qui suscite notre respect doit être appréciée à sa juste valeur. Chacun doit prendre ses responsabilités et faire preuve de civisme. Il s’agit également de poursuivre dans la mesure du possible nos activités respectives et de ne pas sombrer dans une forme de fatalisme qui ne résoudrait rien. Pour ce qui la concerne, La Centrale des SCPI poursuit ses activités et assure la continuité de son service en respectant les consignes du gouvernement. Toute l’équipe commerciale ainsi que le Back Office sont depuis lundi en télétravail et profitent pleinement de la souscription aux SCPI en ligne.

Il est des moments dans l’histoire d’une nation ou dans la vie d’une entreprise où se produisent des évènements particulièrement délicats. Celui que nous vivons actuellement avec le coronavirus en fait partie. Nous ne savons pas ce que diront les historiens de ces journées un peu hors du temps qui s’écoulent actuellement mais notre devoir et de ne pas baisser les bras face à l’adversité.

C’est pour cela que Lionel Benhamou, Véronique Baron et Gregorie Moulinier, les dirigeants-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le site leader dans la distribution de parts de SCPI en France, poursuivent leur mission au service de leurs clients. Il s’agit également d’assurer la sécurité des équipes en place grâce à un ensemble de mesures de précaution. Ces dernières, à la fois simples mais de bon sens, visent à éviter une propagation intempestive de ce virus. La sécurité de nos collaborateurs et des personnes avec lesquelles ils pourraient être en contact demeure notre priorité numéro 1.

Bien évidemment joignables à notre numéro habituel, nous sommes sur le pont pour répondre à toutes les questions qui pourraient nous être posées en cette période au cours de laquelle il importe de trouver des havres de sécurité.

En effet, La Centrale des SCPI souhaite maintenir son taux de satisfaction clients qui est de 100 %. Nous sommes très attachés à accompagner les personnes qui nous ont fait confiance en nous demandant de leur constituer des portefeuilles multi-SCPI. Au-delà de notre métier de base, nous n’en demeurons pas moins des êtres humains avec des familles, des amis et une vie sociale. Nous connaissons l’importance du mot confiance et la nécessité de disposer d’une forme de sécurité matérielle.

Nous suivons bien évidemment l’actualité au jour le jour, voire heure par heure, mais nous sommes également en contact avec les sociétés de gestion afin d’être tenus informés de ce qui se passe dans le monde de la pierre digitale. Notre objectif est simple : répondre rapidement et en toute transparence à l’ensemble des questions que vous pourriez légitimement nous poser, et ce que vous soyez clients ou non de La Centrale des SCPI.

Ainsi que le rappelle Lionel Benhamou qui a fondé cette fintech il y a près de dix ans :

« Nous n’avons pas l’intention de baisser pavillon devant une menace invisible. C’est pour cela que nous allons collectivement trouver des solutions pour que chacun puisse continuer de vivre et de préparer l’avenir. Le présent n’est certes pas simple mais cette situation ne peut perdurer indéfiniment. Pour ce qui me concerne, je n’aurais pas créé une entreprise si je n’avais pas été préparé à surmonter ce type d’aléa. »

Nous aimons particulièrement notre métier qui nous fait rencontrer des personnes formidables. Nous avons encore plus que d’habitude envie d’être en concurrence avec nos confrères pour vous délivrer la meilleure qualité de service. Nous avons envie de partager avec l’ensemble de nos équipes et d’embaucher de nouveaux consultants, nous avons envie de rire avec les personnes que nous côtoyons. Nous avons envie d’appeler les back-offices des sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons au quotidien.

Ainsi que le relève Véronique Baron :

« Nous avons bien sûr envie de tout ce qui vient d’être mentionné mais nous avons aussi envie d’être prudents pour nous, pour nos familles, et pour nos proches. C’est ce qui s’appelle le principe de responsabilité que nous vous invitons à mettre en œuvre même si cela est contraire à l’esprit français fait de joie de vivre et d’une forme d’insouciance. »

Le placement en parts de SCPI de rendement demeure très solide. Aucun immeuble n’a jamais été contaminé par un virus. Les actifs immobiliers propriété des près de 180 SCPI du marché ne vont pas disparaître à la suite de bombardements. Nous sommes certes en guerre mais pas contre un ennemi humain. Le monde n’est bien pas un paradis comme nous le savons tous mais ce n’est pas non plus un enfer. Il est donc nécessaire de faire preuve d’espérance et de garder bon moral.

Les équipes des 33 sociétés de gestion qui gèrent le patrimoine de l’ensemble des associés des SCPI sont des professionnels reconnus qui savent ce qu’ils doivent faire. Nous leur renouvelons toute notre confiance.

Nous allons donc faire face tous ensemble et nous terrasserons collectivement ce mal pour une raison simple, c’est que nous aimons la vie.

Comme le précise Gregorie Moulinier :

« Pour le médecin français Marie-François Xavier Bichat (1771-1802) : “La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort”. Quoi de plus vrai que ces paroles prononcées il y a plus de deux siècles alors que la médecine n’était pas aussi avancée qu’aujourd’hui ? Il importe donc de maximiser nos fonctions vitales afin de sortir grandis de cette épreuve qui nous rendra plus forts et, espérons-le, plus solidaires. »

La Centrale des SCPI vous accompagnera donc toujours dans la concrétisation de vos objectifs patrimoniaux parce que l’avenir, nous avons tous très envie de le vivre même si nous savons que rien n’est jamais facile sur cette planète. Dans le respect des instructions données par le président Emmanuel Macron lors de son allocution du 16 mars 2020, toute l’équipe de La Centrale des SCPI pratique activement le télétravail afin de vous accompagner au mieux dans vos projets d’investissement immobilier.

Découvrez plus de renseignements sur les SCPI en vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=gLxLaJsZ2Gw

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.