Banque Casino, la banque en vogue

Banque digitale adossée à l'un des géants de la grande distribution et s'appuyant sur le savoir-faire d’un partenaire historique du milieu bancaire, Banque Casino s'impose comme la banque des consommateurs en vogue. La modernité des produits et la simplicité des interfaces permettent une utilisation parfaitement conforme aux besoins de l'époque.

Publi-rédactionnel

Un virage numérique parfaitement négocié

L’avènement du web a bousculé l’usage des produits financiers, les consommateurs ont pris l’habitude de les souscrire et de les gérer directement en ligne. Née en 2001, Banque Casino a su tirer avantage de cette révolution numérique. Elle s'associe dès 2005 avec un acteur majeur du e-commerce (en savoir plus sur les partenariats de la marque), et lance sa première carte de crédit dès 2006. Séduit par un partenariat gagnant-gagnant avec un réseau bancaire apporte qui lui apporte son savoir-faire en 2011 en investissant à parts égales dans le projet avec le Groupe Casino. Le nouvel acteur financier ainsi créé n'a eu de cesse depuis de simplifier l’accès aux produits financiers, avec notamment le passage à la signature électronique dès 2014. Forte de partenariats avec des acteurs du web et des fintechs, la banque des consommateurs compte aujourd'hui plus de 3 millions de clients, qui font partie des 60% de français effectuant des transactions financières en ligne.

(source: https://www.banque-casino.fr/entreprise/histoire)

Des produits financiers toujours plus innovants

Si l'aventure a commencé avec une carte de crédit de magasin classique, aujourd'hui la gamme des produits financiers Banque Casino s'est largement étoffée. Les produits proposés couvrent toutes les thématiques financières modernes, de la carte basique à la carte Gold, en passant par l'assurance, le prêt personnel accessible en quelques clics et la location longue durée. L'ensemble des produits est accessible en ligne, via un parcours de souscription totalement dématérialisé, aujourd'hui entièrement réalisable sur smartphone. Pionnière de la signature électronique et des protocoles de sécurisation 2.0 mis en place avec des professionnels avérés, la banque permet des transactions parfaitement maîtrisées et sécurisées.

Des partenariats avec les acteurs majeurs du web

La banque des consommateurs qui a le vent en poupe, a également su séduire des acteurs majeurs du web dans de nombreux domaines. Banque Casino est également partenaire des (e)-commerçants et acteurs clés du secteur du voyage pour lesquels elle développe des services sur-mesure.

Après avoir innové en 2017 avec le mini-prêt (Coup de Pouce) 100% en ligne et sans formulaire à signer, Banque Casino a lancé en 2018 avec un partenaire fintech le premier mini prêt-instantané de 100 à 1000 euros, remboursable en 3 mois, permettant au client de recevoir les fonds en temps réel.

Avec une approche financière désormais omnicanal, accessible également via des points de vente physiques, Banque Casino a parfaitement su s'adapter aux usages et aux besoins des clients de son époque. La banque continue de développer son réseau de partenaires et reste à l'affût des dernières nouveautés technologiques. Sa dynamique créatrice se nourrit d'une expérience client continuellement analysée, afin de proposer des solutions simples, efficaces et sûres.

