Les astuces pour entretenir ses mains avec ce que l'on a... sous la main

En cette crise sanitaire, il est essentiel de se laver les mains régulièrement. Mais le recours au savon et à des produits désinfectants peut, à terme, les fragiliser et les abîmer. Voici quelques idées de soins naturels pour éviter l'effet peau de crocodile.

Docteur vétérinaire, expert pharmaco-toxicologue et passionnée de plantes médicinales, Sylvie Hampikian, auteure du «Guide Terre vivante de la beauté au naturel», dévoile ses secrets pour bichonner ses mains avec ce que l’on a dans notre cuisine pendant ce confinement.

L’huile d’olive ou de tournesol

Elles ont une très bonne affinité pour la peau, qu’elles nourrissent et réparent. Idéalement, c’est mieux si elles sont bio, sinon faites avec celles dont vous disposez, en préférant les huiles de cuisine vierges, non hydrogénées. Appliquez-en quelques gouttes (à peine ¼ de cuillère à café) dans une paume, et frottez-vous les mains pour bien répartir. Éliminez l’excès avec une serviette, si nécessaire.

Le zeste de citron

Ne jetez pas le zeste du citron pressé : il les nettoie, les parfume, les assainit, renforce l’épiderme, et prévient les envies qui sont les petites peaux fissurées et douloureuses autour des ongles.

Le noyau de mangue

Malaxez-le avec les mains comme un savon avant de le jeter. Il est hydratant et nourrissant.

La purée de pomme de terre

Elle nettoie et adoucit les mains. Frictionnez-vous les mains avec environ une cuillérée à café de purée (au lait ou à l’eau) et rincez.

La peau de banane

Si vous avez sali vos mains en bricolant, en jardinant ou en vous remettant aux travaux manuels pendant ce confinement, coupez un morceau de peau de banane d’environ 5 à 6 cm, frottez les taches avec la face interne, qui agira comme une gomme.

Les succédanés de beurre

Ils ont une composition qui en font d’excellent cosmétiques : huile riche en acides gras insaturés, eau, vitamine E, antioxydants. Prenez-en une noisette dans la paume d’une main, et employez-la comme une crème pour les mains.

La chair d’avocat

Prenez un peu de pulpe malaxée d’avocat bien mûr, et procédez comme ci-dessus. Éliminez l’excès avec une serviette, si nécessaire.