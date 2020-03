Le prix des imprimantes en augmentation depuis le début du confinement

Des vendeurs qui tirent profit de la crise sanitaire. Le prix des imprimantes, jets d'encre, et lasers grand public a grimpé de 13 % depuis le début du confinement, selon les relevés de l'UFC-Que Choisir.

Il s'agit d'une véritable envolée des prix et non pas d'une hausse superficielle qui s'expliquerait par une disparition des modèles d'entrée de gamme. En effet, ce chiffre correspond à la moyenne des augmentations, et non pas des prix.

A savoir que les hausses les plus fortes et les plus nombreuses sont, en général, constatées sur les marketplaces, les plate-formes qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs, révèle l'étude. Par exemple, sur «Rue du commerce», le prix de l'imprimante Canon MG-3050 pratiqué par une marketplace est passé de 46,54 euros le 4 mars, à 65 euros le 26 mars, soit une hausse de 40 %.

en cause : le confinement

Une augmentation bien liée à l'épidémie de coronavirus, les prix des imprimantes étant d'ordinaire assez stables. C'est en tout cas ce que rapporte l'UFC-Que Choisir : «Depuis le début de l'année et jusqu'à la veille du confinement, l'évolution moyenne des prix n'avait jamais dépassé 2 % ou 3 % en une semaine». L'organisme souligne avoir rarement vu une hausse aussi importante dans un laps de temps aussi court.

L'étude révèle également que le nombre de références d'imprimantes disponibles sur les sites marchands a baissé de manière vertigineuse, soit -42 % par rapport à la veille du confinement.

Il faut dire qu'avec l'attestation de déplacement à avoir sur soi à chaque sortie, ajoutée aux devoirs envoyés par mails par les professeurs, ou encore aux documents utiles pour le télétravail, les besoins en imprimante ont fortement augmenté ces dernières semaines.