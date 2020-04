Pyjama ou costume : comment et pourquoi s’habiller en période de télétravail, les conseils d’une styliste

Qui n’a pas en tête l’image du télétravailleur devant son écran : chemise en haut, caleçon en bas. Mais est-ce réellement une bonne idée ? Passés les premiers jours d’adaptation, les millions de français qui télétravaillent vont devoir trouver leur rythme. La tenue vestimentaire joue un rôle important en période de confinement.

S’habiller, au même titre que petit déjeuner, se laver les dents et se doucher fait, en effet, partie d’un cérémonial qui conditionne le travailleur aux tâches qu’il va devoir accomplir. « C’est une question de rituel », souligne ainsi Caroline Vilstrup, styliste chez Outfittery. « Au même titre que les travailleurs se préparent pour aller au bureau, quand on est en home office, il est nécessaire de s’habiller pour se mettre en condition mental ».

La tenue vestimentaire comme marqueur dans la journée

Parmi les pièges à éviter, rester en pyjama ou en jogging, du matin au soir, est incontestablement le plus dangereux. Si de prime à bord, nombreux sont ceux à avoir envisagé cette option, et à s'en être même réjoui, sur le long terme, c’est une véritable erreur. Un faux pas qui peut même, si le laisse-aller est conséquent, avoir un impact direct sur l'estime de soi. En effet, segmenter sa journée, qui plus est quand les sorties sont limitées au strict minimum, est une priorité.

En portant la même tenue toute la journée ou une tenue trop décontractée, les frontières entre vie professionnelle et vie privée sont définitivement brouillées. « Il est très important de marquer les heures de la journée et la tenue vestimentaire est un marqueur. Dans ce contexte, le jogging tout doux ou le vieux sweat shirt de la fac ne se porte que le soir », insiste Caroline Vistrup. Comme d'habitude, ces tenues ne se portent en somme qu'après une journée de travail.

Trouver le juste milieu

Evidemment troquer le costume trois pièces, la cravate, le tailleur et les talons hauts pour une tenue un peu plus décontractée est vivement conseillé. C’est même l’un des avantages du télétravail. Il n’est pas nécessaire d’être tiré à quatre épingles. Pas question pour autant de se laisser-aller et de « se lancer dans une visioconférence en t-shirt délavé, ou pire encore, porter un jogging », souligne Caroline Vistrup. En adoptant une tenue trop laxiste et donc une attitude trop décontractée, le risque de voir sa productivité baisser s’accroît.

Depuis la fermeture des écoles, nombreux sont également les parents à être en home office. Pour ce public qui tente de travailler à la maison tout en gardant les enfants entre devoirs et jeux, les matières confortables seront leurs meilleurs alliés explique-t-elle : « elles permettent de se mettre en condition tout en courant après leurs petits ».

La couleur pour remonter le moral

Ce n’est pas forcément le premier réflexe, mais « osez la couleur » note Caroline Vilstrup. Le confinement joue indubitablement sur le moral. Pour contrer cette ambiance morose, elle conseille d'éviter les teintes sombres et d'opter pour des tons plus lumineux. Vert, jaune, corail, bleu… seront autant de teintes qui égayeront le quotidien. C’est aussi le moment de sortir les motifs ou « pourquoi pas de faire des essais » ajoute-elle, avant de conclure : « Personne n’est là pour vous juger ».