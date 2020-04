Quelle couleur de costume choisir ?

Néophytes ou adeptes du costume pour homme sont confrontés à un éternel dilemme : quelle couleur adopter ? Il est vrai qu’au fil du temps, un code de l’élégance plutôt strict s’est imposé… mais les plus audacieux n’hésiteront pas à le transgresser !

Publi-rédactionnel

Le code de couleurs du costume pour homme

Le costume pour homme s’est définitivement imposé à la fin des années 1920. À cette époque, l’aspect fonctionnel prend le pas sur l’aspect formel, et il devient courant de porter une seule et même tenue au cours de la journée et en soirée. Cependant, un code couleur précis est adopté. Et l’on choisit ainsi la nuance de son costume en fonction de l’occasion :

• Le noir pour une cérémonie religieuse : mariage, enterrement, baptême, etc. ;

• Le gris anthracite (très formel) ou le bleu profond (plus casual) pour les autres grandes occasions ;

• Le gris dans le cadre professionnel.

Le costume est alors la tenue masculine « tout terrain » et on l’arbore même pour une partie de campagne. Dans ce cas, il se décline dans une palette variant du beige au marron, en fonction de la saison.

Des conventions qui tombent ?

Au cours des décennies, les coupes et matières du costume pour homme ont évolué. Le code couleur, lui, a perduré. Aujourd’hui encore, les plus conservateurs y restent attachés. Il est vrai que ces règles permettent d’éviter la faute de goût. Pourtant, la palette s’est élargie !

Le petit guide pratique des couleurs

Les valeurs sûres

Vous ne portez le costume pour homme que très rarement ? Misez sur le bleu navy : un véritable passe-partout ! Plus moderne mais tout aussi efficace : le bleu acier. Autre grand classique, qui fonctionne aussi bien au quotidien que pour les grandes occasions : le costume gris. En été, on misera sur des teintes claires : bleu ciel, crème, lin, etc. Prudence avec le beige, qui met en valeur les teints hâlés, mais qui ne flatte pas les teints pâles.

Les couleurs audacieuses

Amateur de tendance ? Vous pouvez sortir des sentiers battus en osant un costume pour homme bordeaux ou vert olive. Dans ce cas, on ne se loupe pas sur l’ensemble. Prudence sur le choix de cravate et de chemise. On adopte la règle du «less is more» : pas question de surcharger votre look !

Les couleurs délicates

De nos jours, le noir est associé au deuil. Si cette « non couleur » peut apparaitre comme un basique aux néophytes, on l’évitera au quotidien. Le marron est également à manier avec précaution : une teinte approximative, et c’est le look seventies assuré !

Comment dépoussiérer les codes ?

Ces dernières années, de nouvelles enseignes ont vu le jour, mêlant habilement tendance et conventions. C’est tout particulièrement le cas de la griffe IZAC. Créée en 2003, elle propose une sélection de costumes pour hommes qui combinent avec brio les codes de l’élégance et un style urbain très contemporain. Le secret de ses créations ? Des couleurs incontournables, certes, mais relevées de motifs adroits ou sublimées par une coupe trendy !