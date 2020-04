Confinement : comment créer son propre meuble avec la start-up Designer Particulier ?

Des meubles sur-mesure. C’est le concept développé par la start-up Designer Particulier qui propose de créer son mobilier de A à Z, et ainsi de changer de déco. Une bonne occupation pendant le confinement.

Alors que l’on passe actuellement la majeure partie de son temps entre quatre murs, l’envie de refaire son intérieur devient de plus en plus pressante.

Grâce à Designer Particulier , les particuliers peuvent «participer à l’élaboration de leur objet, suivre sa fabrication avec des artisans et des designers français, et même gagner de l’argent en étant intéressés aux ventes», explique le co-fondateur Christophe Gernigon, qui a eu l’idée de développer ce concept de design participatif avec son associé Benoît Loux, après avoir cherché désespérément une étagère d’angle loin des standards des magasins d’ameublement. «Un vrai parcours du combattant», se souvient-il.

Pour obtenir le meuble de ses rêves, inutile d’être passé par les Beaux-Arts. En effet, il vous suffit de réaliser un petit croquis et de prendre des photos de la pièce qui sera (ré)aménagée. «Les clients peuvent nous faire part de leurs goûts et de leurs inspirations en nous envoyant des exemples trouvés par exemple dans des magazines et sur des sites de déco, développe Christophe Gernigon. Et nous proposons aussi de les appeler en visio via Skype ou WhatsApp pour les aider à prendre les bonnes dimensions».

Une fois le projet validé, la conception peut être lancée auprès d’artisans français, et avec la volonté de favoriser le circuit court. «C’est aussi ce qui explique une hausse du prix d’environ 20% par rapport aux grandes enseignes de distribution», précise le cofondateur. De la qualité, des valeurs «Made in France», et des pièces uniques qui sont parfois éditées en séries et vendues sur le site de Designer Particulier.

Des royalties à la clé en cas de vente

Dans ce cas, le particulier qui est à l’origine de la création perçoit une rémunération (entre 1 et 5% du prix HT) à chacune des ventes. Ce fut le cas de Sophie qui cherchait un ensemble bureau-commode pour la chambre de son fils, Antoine. Conçu par le designer Nicolas B., le bureau que la mère de famille avait payé 1 100 euros (hors frais de livraison) a été reproduit et proposé sur la plate-forme à 795 euros. Chaque fois qu’un bureau «Antoine» se vend, Sophie touche une commission de 19,90 euros (soit 2,5% du prix de vente). «Mais beaucoup de particuliers ne souhaitent pas partager leurs créations au grand public, et préfèrent les garder précieusement chez eux», avoue Christophe Gernigon.

© Designer Particulier

Parmi les modèles proposés, le marque-page Victor ou Hugo (de 215 à 255 euros), le bureau Marcel (595 euros), très fin, qui se rabat et se glisse derrière une porte, la table basse Octo (1.795 euros), le bout de canapé Flo (535 euros), la suspension Graine (425 euros), l’applique Lina (315 euros) ou une collection de coussins recyclés.

S’ils ont déjà quelques distributeurs qui leur font confiance, Christophe Gernigon et Benoît Loux aimeraient ouvrir leur propre boutique à Paris en septembre ou octobre prochain. En attendant, vous pouvez profiter du confinement pour donner vie à vos envies via la plate-forme. Il faut compter un mois en moyenne entre l’envoi du mail incluant le devis et la livraison du meuble ou du luminaire à domicile.