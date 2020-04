Confinement : Des experts de la beauté proposent des consultations gratuites et personnalisées

Un teint terne, des cheveux trop longs, une coloration qui perd en intensité…Les effets du confinement se font ressentir en cette quatrième semaine. Pas de panique, des pros offrent leurs services gratuitement par téléphone, par mail ou sur les réseaux sociaux.

La maison Valmont

Si vous n’êtes pas en télétravail, profitez de ce temps libre pour prendre soin de vous. Des consultantes et des formatrices de la maison Valmont dévoilent une multitude de conseils personnalisés pour apporter entre autres de l’éclat et de l’élasticité à la peau.

Il vous suffit de prendre rendez-vous en ligne, et elles vous écouteront pour comprendre quelles sont vos attentes. Si vous ne souhaitez pas une consultation personnalisée, vous pouvez retrouver des tutos et des astuces beauté sous la forme de capsules, dévoilés par Sophie Vann-Guillon, CEO et créatrice des produits, et Lisa Mammeri, directrice internationale de la formation.

Clarins

«Une belle peau, comme après un soin du visage», «Belle & zen : un spa à la maison», «Jambes légères et jambes toniques : relâchée, moi jamais !», «Future maman : l’art de patienter en beauté», «Coaching personnalisé : Clarins répond à toutes vos questions beauté»… Voici les cinq thématiques proposées par le service gratuit «Clarins & Moi», pour un rendez-vous téléphonique personnalisé de quinze minutes. Pour bénéficier de cette expertise directement depuis votre canapé, il faut se rendre sur le site de la marque, et prendre rendez-vous du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Un coach vous appellera au créneau indiqué.

Hovig Etoyan

S’il officie habituellement dans son sublime salon de coiffure dans le quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés, ce pro des ciseaux est lui aussi confiné chez lui. Et c’est depuis son appartement qu’Hovig Etoyan réalise des lives régulièrement, et partage son savoir-faire via son compte Instagram. Si vous ne savez pas comment entretenir votre chevelure, ce coiffeur professionnel répondra à toutes vos questions. Il vous expliquera par exemple comment bien utiliser vos différents produits capillaires et vous apprendra quelques techniques assez faciles à réaliser vous-même.