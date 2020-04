Laboratoires UNAE : des compléments alimentaires 100 % écologiques

Extrêmement attentif au mode de management et plus encore à son impact environnemental, tant pour ses matières premières que pour ses modes de production et d’envoi, le laboratoire UNAE incarne l’entreprise de demain.

Créé en janvier 2018, le laboratoire UNAE producteur de compléments alimentaires est né d’un paradoxe : comment œuvrer dans le domaine de la santé, si sa production dégrade l’environnement et nos conditions de vie ?

Fort de ce constat, les deux cofondateurs de l’entreprise, Émilie et Julien Venesson, ont décidé d’apporter leur pierre à l’édifice en se lançant depuis la Nièvre dans une aventure entrepreneuriale responsable.

L’écologie au cœur des produits d’UNAE

Après plus d’un an d’activité, UNAE a réussi son pari, puisqu’il est le premier laboratoire à proposer des compléments alimentaires dans une vision écologique et éthique globale. En pratique, cela donne des produits sans additifs, sans ingrédients issus de l’industrie intensive d’élevages d’animaux, et sans ingrédients polluants.

Les compléments alimentaires d’UNAE se déclinent en plusieurs catégories comme le magnésium, les multivitamines, la mélatonine naturelle, ou les omégas 3 extraits de poissons issus d’une pêche artisanale durable. À utiliser pour compléter une alimentation équilibrée ou pour lutter par exemple contre des problèmes articulaires, d’arthrose, ou la dégénérescence maculaire, les différentes gammes de produits du laboratoire concentrent les bienfaits de produits végétaux et d’extraits de plantes tous issus de l’agriculture biologique.

L’entreprise de demain

L’activité du laboratoire se structure ainsi autour de trois grands principes : la confection de produits de haute qualité, la limitation de l’impact environnemental de l’entreprise, et le refus de cautionner l’élevage intensif.

Pour respecter ses engagements, le laboratoire ne se limite pas au contrôle strict de ses matières premières ; ainsi pour le packaging des produits en vente sur leur site internet : « tous nos contenants sont en verre ou en carton et matériaux écologiques », précisent les responsables.

Les règles managériales ont également été pensées en conséquence : l’entreprise souhaite en effet placer l’humain au cœur de son projet en prenant en considération la qualité de vie professionnelle de ses collaborateurs.

Désireux, au-delà du projet entrepreneurial, d’encourager des pratiques citoyennes méritoires, le laboratoire reverse également une partie de son chiffre d’affaires à la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de la Nièvre. Une entreprise atypique donc, qui pourrait bien être suivie par d’autres, soucieuses de relever les nouveaux défis climatiques.

[En partenariat avec Openmedias]

Site : https://www.unae.fr/