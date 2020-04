Quelles solutions pour le recouvrement de vos créances ?

Vous subissez de nombreux impayés et d’importants retards de paiement ? Prenez garde, ceux-ci peuvent mettre en péril votre trésorerie et entamer la bonne santé financière de votre entreprise. Pour y remédier et obtenir le paiement de votre débiteur, plusieurs solutions existent.

Publi-rédactionnel

Amiable ou judiciaires, voici tout ce que vous devez savoir sur les procédures de recouvrement de vos créances.