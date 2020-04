Tourisme : Où les Français vont-ils partir pendant l'été ?

Alors que le déconfinement doit normalement débuter à partir du 11 mai, les vacances d’été sont dans tous les esprits. Si les voyages à l’étranger semblent compromis, un repli hexagonal est tout naturellement attendu.

Dans un contexte international incertain, la ministre de la transition écologique et solidaire Elisabeth Borne a encouragé les Français à profiter de l’Hexagone cet été, afin notamment d’aider le secteur du tourisme. Son point de vue semble partagé par un grand nombre de vacanciers. Selon l’enquête « Les perspectives de consommation hôtellerie et restauration des Français après le confinement », menée auprès de 1002 personnes par l’agence de conseil et communication dédié aux professionnels du tourisme API & You, 53 % des sondés pensent ainsi que « soutenir l’économie locale et privilégier la France » à travers leurs destinations de vacances est essentiel.

Des habitudes maintenues

Les Français, qui partent d'ailleurs majoritairement dans l'Hexagone pour les congés d'été, ne comptent finalement pas bouleverser leur façon d'aborder les vacances. Plus de 50 % des personnes interrogées indiquent ainsi vouloir conserver les mêmes habitudes. Voyage en famille, destinations côtières devraient donc être au rendez-vous comme les saisons précédentes.

Les escapades entre amis pourraient cependant avoir la cote après des mois passés loin les uns des autres. A noter, seuls 3% souhaitent visiter le monde et partir en vacances à l’étranger. Encore faudra-t-il que les frontières des destinations internationales voire européennes leurs soient ouvertes.

La mer largement plébiscitée

Face à ce repli hexagonal, certaines régions tireront-elles alors leur épingle du jeu ? Si les côtes françaises sont toujours massivement plébiscitées pour la période estivale, le confinement ne devrait pas changer la donne. La mer est ainsi la destination numéro 1 retenue par près de 70% des personnes interrogées.

Une tendance confirmée par Didier Arino du cabinet Protourisme « Même s’il existe différentes typologies de clientèles, il est probable que les Français aient envie de soleil et de plages. Ils pourraient par exemple s’orienter vers l’Occitanie avec des stations comme la grande Motte, où l’on fait tout à vélo. Les grandes plages, comme celles qui bordent la côte Atlantique, la Vendée et le Pays basques, pourraient également être plébiscitées».

Des grands espaces qui permettent également d'éviter d'être collé les uns aux autres, en maintenant cette fameuse distance physique dont les Français ont entendu parler durant des semaines, et qui pourrait être préconisée en periode de déconfinement.

Quid des grandes villes et des vacances en montagne ?

Plus étonnant, selon l’étude Api & You, 34 % des sondés se voient également séjourner dans les grandes villes. De Marseille à Nice en passant par Bordeaux, Montpellier ou encore Toulouse, il est encore trop tôt pour savoir si ces villes touristiques attireront massivement les vacanciers.

Reste à savoir si la montagne, qui année après année attire un nombre croissant de vacanciers, séduira toujours autant avec ses grands espaces et ses nombreuses activités qui ont tant manqués aux citoyens confinés. La saison dernière, la haute montagne a ainsi enregistré une hausse de fréquentation de près de 8 %, selon l’INSEE.

Seule la reprise des réservations, pour l’instant à l’arrêt, pourra confirmer les grandes tendances de l’été. En effet, un peu plus de la moitié des sondés souhaitent réserver leurs vacances d’été une fois le confinement levé ou en dernière minute. Toujours est-il que les Français sont impatients de repartir et le plus tôt possible, puisque près de 65% des personnes interrogées se disent prêtes à partir en week-end, dès la mi-juin.

L’étude « les perspectives de consommation hôtellerie et restauration des Français après le confinement » a été menée du 4 au 6 avril, auprès de 1002 personnes dans 12 régions françaises. Concernant l’hôtellerie, 73, 95 % des personnes interrogées sont actives professionnellement, 50 % du panel a entre 35 et 55 ans et 100 % du panel habite en France métropolitaine.