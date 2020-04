Tutos et conseils créatifs pour customiser sa garde-robe à la maison

Après quatres semaines passées à la maison et alors que le deuxième mois de confinement ne fait que commencer, les envies de shopping se font de plus en plus pressantes. Alternative à cette frénésie acheteuse, pourquoi ne pas customiser ses propres affaires et se lancer dans des ateliers créatifs, à l’aide de conseils inventifs.

Conçus pour donner un coup de jeune à sa garde-robe, ces astuces et tutoriels donneront la possibilité de laisser parler sa créativité grâce à de jolies broderies contemporaines, en s’appropriant la technique du tie and dye, en confectionnant des broches tendances, de jolies boîtes de rangement ou tout simplement en réparant ses pièces favorites.

Broderies, baskets customisées, tie and dye… Tilli livre une foule de conseils

Premier service de couturières à la maison passées maître dans l’art de l’upcycling, Tilli distille une foule de bonnes idées et d'astuces pour métamorphoser les pièces que l’on a dans son placard. Envie de pimper ses baskets, ses sous-vêtements, un vieux t-shirt grâce à la broderie ou tenter de repriser son cachemire préféré, direction le site de la marque. Pour tester la technique du tie and dye ou tout simplement apprendre à recoudre un bouton ou repriser des chaussettes, Tilli livre également sur son compte Instagram plusieurs tutos.

Afin de bénéficier des conseils de professionnels en direct, la griffe a aussi lancé, toujours sur Instagram, son challenge « JOUR 2 ». Il suffit d’envoyer une photo d’un vêtement dont on ne souhaite pas se séparer bien qu’il soit démodé ou abîmé et les couturiers et modélistes de Tilli feront plusieurs propositions de transformation, à réaliser soi-même à la maison pour les plus douées.

Des broches faites maison

Accessoire tendance par excellence, la broche habille un vêtement en deux temps trois mouvement. Spécialiste en la matière, la marque Macon&Lesquoy, créatrice de modèles ultra originaux propose au grand public de s'essayer à la confection de broches inspirées de leurs créations à moins qu’il ne préfère laisser libre court à leur imagination.

Un exercice simple et ludique qui nécessite peu de matériel : papier, ciseaux, crayons de couleur, colle et une épingle à nourrice. Les modeuses pourront par ailleurs partager leur création sur Instagram en taggant @maconetlesquoy. Un tirage au sort sera organisé à la fin du confinement.

Tote bag, pompons design, headband, bracelet en tissu…. Les astuces DIY d’Hachette loisir

Spécialiste des ouvrages de Do It Yourself, Hachette Loisirs propose de son côté, sur son site, quelques projets mode mais aussi déco en accès libre, à réaliser à la maison. Customiser un tote bag grâce à un tampon élaboré à partir d’une pomme de terre, confectionner un bracelet en tissu ou pour les plus équipées un headband romantique… seront autant d’occupation dans lesquelles se lancer pendant le prochain mois. Selon le matériel dont on dispose, il faudra parfois rivaliser d'imagination et touver des alternatives ou piocher dans les coffrets créatifs de ses enfants si possible, pour y dérober perles ou fermoir.

De jolies boîtes pour ranger ses sous-vêtements grâce aux Tutos écolos de Petit bateau

Confectionner de nouvelles pièces, c’est bien. Les ranger dans de jolies boîtes, c’est encore mieux. Petit Bateau s’y attèle avec ses nouveaux Tutos écolos. S’inscrivant dans la tendance recyclage, la marque est à l'initiative d'une série de vidéos, qui permettent de donner une seconde vie aux emballages. Parmi elles, créer une boîte à sous-vêtements fantaisiste à partir de leurs coffrets cartonnés. Pour celles et ceux qui n’en ont pas à la maison, il est également possible d’utiliser une boîte à chaussure.

Pour aller plus loin, la chaîne Youtube de la marque multiplie les vidéos. Il est notamment possible de redécouvrir les tutos « Allo vêtement bobo » de Petit Bateau. Des astuces pour prolonger la durée de vie de t-shirt, chaussettes et autres vêtements. Comment ? En réparant un jean grâce à des patchs, très tendance ces dernières saisons, mais aussi en apprenant à enlever une tâche d’herbe, de gras ou en redonnant une seconde jeunesse à ses bottes de pluie, grâce à du dentifrice. Une mine d’or.