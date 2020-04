Confinement : les cours de sport en ligne pour tenir jusqu'au 11 mai

Après quatre semaines confinés, la fatigue et la lassitude se font ressentir. Pour garder une forme olympique jusqu'au 11 mai, coachs et clubs de sport passent à l'action et proposent des cours en ligne ludiques et accessibles sur les réseaux sociaux.

Appart Fitness

Bien dans son corps et dans sa tête. Appart Fitness pense aussi aux enfants avec des séances gratuites d’activité physique pour les 5 à 13 ans. Jusqu’à 7 ans, ils apprennent différents pas et paroles de chansons, puis font des jeux de mime dans le cadre de l’offre «Kids». Les plus grands peuvent opter pour «L’Appart Move». Ils alternent des mouvements de danse, d’arts martiaux et de yoga pendant quarante-cinq minutes.

Punch Boxing Studio

Habituellement, les clients entrent dans un studio parisien plongé dans une semi-obscurité pour y suivre une séance 50% boxe, 50% bootcamp, sur une musique poussée au maximum. Si le lieu est clos jusqu'à nouvel ordre, les exercices peuvent s'effectuer à la maison. Punch Boxing Studio offre la possibilité de suivre un programme de cours sur Instagram assurés par des coachs ultra motivés. Une occasion unique pour relâcher la pression et se défouler après une journée de télétravail ou d'école à domicile.

La Salle de Sport with Reebok

Située entre l’église de la Madeleine et le Palais Garnier, cette salle haut de gamme actuellement fermée attend sagement comme les autres de rouvrir ses portes. En attendant, des cours de yoga, de crossfit ou de barre au sol sont proposés gratuitement sur le compte Instagram de La salle de sport with Reebok, avec un planning qui évolue chaque semaine. Sur l’application Zoom, on peut découvrir des disciplines comme le Pilates Fusion en suivant des cours (10 euros).

Julie Pujols-Benoit

Cette journaliste et coach diplômée, à la bonne humeur communicative, nous donne envie de nous lever de notre canapé et d'abandonner sur le canapé la tablette de chocolat largement entamée pour un legging, une paire d’haltères et un élastique. Pour obtenir le fessier de J-Lo et un corps tonique, Julie Pujols-Benoit a développé une box «spécial confinement» à 12 euros, disponible notamment sur son site Les Cours de Julie, et qui comprend trois cours de vingt minutes chacun («Barre Fitness», «Pilates Booty» et «Power Pilates»). Si vous souhaitez poursuivre l’effort, Julie Pujols-Benoit organise aussi des sessions gratuites en live tous les deux jours, à 18h30, sur son compte Instagram.

L’Usine

Les clubs de sport select L'Usine (Paris, Bruxelles et Genève) mettent chaque jour à disposition un programme complet gratuit sur ses réseaux sociaux (Instagram et Facebook) : des vidéos comprenant des entraînements concoctés par des experts, des conseils bien-être, et des recettes healthy à préparer à la maison avant ou après sa session de sport. Cours de renforcement musculaire, circuit training, abdos-fessiers, cours de yoga et Pilates, les sportifs ont l'embarras du choix pour transpirer et tenter de garder la ligne.

La Montgolfière

Si on ne peut profiter en ce moment du cadre somptueux de ce spot parisien, on tente néanmoins de garder la pêche en suivant les cours accessibles sur Instagram de yoga, renforcement musculaire, animal moove, circuit training ou stretching… Tous les trois jours, les coachs de La Montgolfière postent des séquences de quatre à cinq exercices pour les abonnés. Il suffit de suivre les mouvements détaillés par vidéo. Des circuits sont aussi disponibles.

Christophe Ruelle

Le coach des personnalités, qui a ouvert son club sportif digital juste avant le confinement, offre un accompagnement sur les réseaux sociaux (Facebook et Instragram) et sa chaîne YouTube. Il allie stretching et cours de renforcement musculaire pour de longues séquences intenses, mais accessibles à tous. Christophe Ruelle explique de manière simple chaque mouvement, et précise à quelle fréquence il doit être répété en fonction de son niveau.

Ken Group

Tous les coachs du Ken Club, Klay, 21Blanche et CMG Sports Club unissent leurs forces pour vous rebooster pendant ce confinement. Des cours collectifs de boxe, circuit training, yoga, bootcamp et renforcement musculaire sont à suivre chaque jour sur les comptes Instagram et Facebook. Et Ken Group va plus loin en se mobilisant pour soutenir la Fondation de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Une cagnotte solidaire permet en effet aux participants lors de chaque séance de reverser un euro symbolique pour aider le personnel soignant, et accélérer la recherche sur les nouveaux traitements.