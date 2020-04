Comment bien se maquiller même avec un masque ?

Déjà recommandé pour nos rares sorties, il y a fort à parier que le port du masque devienne obligatoire à compter du 11 mai. Un camouflage nécessaire qui n’empêche pas de se maquiller. Bien au contraire. Des expertes donnent leurs conseils pour une mise en beauté réussie.

Pendant quelques semaines, il va falloir oublier le rouge à lèvres et mettre l’accent sur le haut du visage. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre et n’êtes pas une pro du make-up, pas de panique. On vous dévoile quelques astuces pour rester féminine, sans avoir l’air d’un camion volé.

bien hydrater sa peau

Avant de penser à l’eye-liner ou au fard à paupières, il est primordial de bien hydrater sa peau le matin et le soir, du front jusqu’au cou, avec une crème ou un soin riche et protecteur. «Il ne faut pas faire l’impasse sur les gestes du quotidien, d’autant qu’avec le port du masque et les frottements, la peau est fragilisée et des rougeurs peuvent faire leur apparition», explique Fanny Maurer, make-up artist pour KVD Vegan Beauty. On n’hésite pas non plus à utiliser un soin contour de l’œil pour prévenir les poches et les cernes.

Appliquer une protection solaire

Si l’heure n’est pas encore d’aller bronzer sur la plage, il est recommandé d’appliquer une crème au minimum SPF15 pour «contrer les effets néfastes du soleil et les agressions extérieures comme la pollution», souligne Joséphine Bouchereau, make-up artist pour Bourjois. Cela permettra aussi de ne pas avoir de marque de bronzage trop prononcé au-dessus de la bouche, une fois que l’on pourra circuler sans masque dans la rue.

Sublimer son teint

Pour ne pas voir des «paquets» se créer autour du masque, utiliser le fond de teint avec parcimonie. Bien choisir également la couleur qui ira avec la carnation de sa peau, même s’il est tentant de vouloir avoir bonne mine après des semaines passées en confinement entre quatre murs et sans soleil. La transpiration provoquée à cause d'un port du masque prolongé, dilate les pores, rend la peau brillante, et provoque des réactions cutanées disgracieuses. Pour redonner du peps à son visage, les expertes en maquillage recommandent d’appliquer une poudre bronzante ou du blush, en partant des joues puis en remontant jusqu’aux tempes. Opter pour des teintes rosées et fraîches.

Illuminer son regard

Pour corriger les imperfections et dissimuler au maximum les signes de fatigue, choisir un anticerne sous forme de crème, compact ou en stick, avec une teinte toujours plus claire que la carnation de sa peau. «On forme un triangle en déposant une touche dans les coins interne et externe de l’œil, ainsi que sous les cils inférieures. On peut même en appliquer sur la paupière en cas de rougeur. Puis, on estompe la matière en tapotant du bout des doigts», précise la make-up artist pour KVD Vegan Beauty. Si on rêve d’avoir un regard de biche comme Audrey Hepburn, il faut souligner la forme amande de l’œil en ayant recours à un eye-liner en pinceau ou en feutre. L’exercice s’avère compliqué ? Opter pour un fard à paupières foncé ou un crayon, à condition de ne pas «en mettre sous les yeux et de privilégier un brun ou un chocolat plutôt qu’un noir afin d’adoucir le visage», ajoute Joséphine Bouchereau.

Oser la couleur et la fantaisie

En cette période sombre et anxiogène, c’est le moment de miser sur la couleur et tenter des associations non testées jusqu’à présent. Surtout quand on ne peut compter sur une bouche pulpeuse - cachée par le masque – gage de glamour et de féminité. Si le résultat ne vous satisfait pas, un simple démaquillage (à effectuer quotidiennement) permettra de l'effacer et de réessayer. On valide les fards à paupières lumineux, aux teintes irisées voire pailletées, pour apporter de la fraîcheur et donner de l’éclat. Le «One Seconde Eyeshadow» de chez Bourjois est une des options proposées. Essayer aussi des pastels, des ocres. Pour remplacer les fards à paupières, on peut déposer une touche de rouge à lèvres à la texture grasse ou un blush rosé ou pêche que l’on étalera ensuite sur l’ensemble de la partie supérieure de l’œil. Enfin, les liners et les mascaras (à appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs) de couleur sont aussi à privilégier pour davantage de fantaisie.

Redessiner ses sourcils

Les lèvres étant dissimulées derrière un morceau de tissu, Fanny Maurer préconise de «mettre le paquet sur les yeux», en n’oubliant pas les sourcils qui «apportent du caractère et modifie en fonction de sa forme et de son épaisseur l’expression du visage». On peut les retravailler avec un crayon ou les brosser vers l’extérieur avec notamment le «Brow Reveal» disponible en trois teintes (blond, châtain et brun), nouveauté de la marque Bourjois. Si certaines ont des sourcils trop fins ou clairsemés parfois causées par une épilation répétée, elles peuvent les redensifier et calfeutrer les zones dépourvues de poils en appliquant, à l’aide d’un pinceau, un gel crémeux, comme le «24-hour super brow» de chez KVD Vegan Beauty, en vente en exclusivité chez Sephora.