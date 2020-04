Coronavirus : les prix des fruits et légumes ont bondi de 9% en moyenne depuis mars

Depuis le début du mois de mars, et l'épidémie de coronavirus qui touche le pays, les prix des fruits et légumes ont augmenté de 6% pour les produits conventionnels à 12% pour le bio, selon une enquête de l'UFC-Que Choisir.

Cette étude, relayée par Le Parisien, a été réalisée dans 4.600 drives et sur 116.000 produits. Dans le détail, ce sont les tomates grappe bio qui ont connu la plus forte hausse. Début mars, leur prix moyen au kilo était de 4,25 euros, contre 5,32 début avril. Soit une augmentation de 25%. Les bananes bio (+12%) et les pamplemousses bio (+12%) complètent le podium.

«Quand on sait que les fruits et légumes représentent environ un quart du panier des produits de première nécessité, c'est dire l'impact de cette hausse sur le budget des ménages», déclare Grégory Caret, de l'observatoire de la consommation à l'UFC-Que choisir, dans les colonnes du quotidien.

Selon l'organisme de défense des consommateurs, cette flambée des prix a plusieurs causes différentes. Comme pour d'autres produits, les pénuries jouent un rôle important. Ainsi, l'offre de tomates bio a chuté de 20% sur cette période.

Une autre raison serait la forte diminution des importations, qui a entraîné un remplacement des produits étrangers par des locaux, par nature plus chers.

Enfin, la hausse des coûts de production a également un impact direct. Que ce soit du côté des transports, en raison de la mise en place des différentes mesures de sécurité à chaque étape de la chaîne, ou encore à cause des emballages supplémentaires instaurés dans le but de rassurer les consommateurs face à la contagiosité du coronavirus.