La climatisation pourrait favoriser la transmission du coronavirus selon une étude

Alors que les restaurants commencent à rouvrir dans certains pays touchés par le Covid-19, une étude suggère que la climatisation d'un établissement aurait pu favoriser la transmission du coronavirus, rapporte Business Insider le 21 avril.

L'étude raconte que dix personnes ayant mangé dans le même restaurant en Chine sont tombés malade du Covid-19. Selon les chercheurs, certains d'entre eux peuvent avoir contracté le Covid-19 à cause de la climatisation. En effet, ils expliquent que les mouvements d'air auraient pu favoriser la transmission par aérosol du virus. Mais cette étude, parue dans Emerging Infectious Diseases, a ses limites.

Tout d'abord, il n'ont pas mené d'étude expérimentale simulant la voie de transmission par voie aérienne et des études sérologiques pour estimer le risque d'infection n'ont pas été effectuées. De plus, les auteurs ajoutent que les échantillons des 73 autres clients et des 8 employés de l'établissement, ainsi que les six frottis du climatiseur, se sont révélés négatifs à des tests.

LA FERMETURE DES RESTAURANTS EN GENERAL PROLONGEE

Les restaurants restent le plus souvent fermés dans les pays qui ont commencé leur déconfinement. Au Danemark, si les écoles et les crèches ainsi que les petites entreprises et les dentistes ont rouvert, les restaurants ne pourront le faire qu'à partir du 11 mai. Même cas de figure en Allemagne : depuis le 20 avril, les commerces d'une surface inférieure à 800 m2 peuvent à nouveau accueillir leur clientèle, mais les restaurants doivent encore attendre.

En revanche, en Nouvelle-Calédonie, les restaurants ont d'ores et déjà ouvert leur porte. Mais des contraintes ont été mises en place, comme un nombre de clients limité et des tables plus espacées. En Chine, ces établissements ont également rouvert, avec des consignes sanitaires à respecter.