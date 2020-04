Puis-je laver mes gants de protection pour les réutiliser ?

Il existe différentes sortes de gants de protection, mais tous ne sont pas réutilisables. Le point avec Faïza Bossy, médecin vasculaire sur le terrain du Covid-19.

«Je conseille les gants en tissu et en cuir». Les premiers sont facilement lavables et à la bonne taille, explique Faïza Bossy, ajoutant qu'il faut bien veiller à les laver à 60°C. Quant aux seconds, «ils sont plus couvrants que les gants en tissu», affirme-t-elle. Bien que les gants en cuir ne soient pas lavables, il est néanmoins «possible de les nettoyer avec une solution hydroalcoolique ou une lingette désinfectante».

Quant aux gants en latex, ils ne sont pas réutilisables : «Ceux pour le grand public sont facilement déchirables et périmables». Néanmoins, à choisir parmi eux, «il faut les prendre de préférence secs, sans poudre», préconise la médecin généraliste. De plus, bien qu'ils soient «probablement vendus en pharmacie, il faut que la bonne taille soit disponible».

«LES GANTS NE SONT PAS UTILES» : VRAI OU FAUX ?

Sur leur site internet, le ministère des Solidarités et de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirment que leur port n'est pas utile. Faïza Bossy a un avis plus nuancé : «Ils sont recommandés dans certaines situations. Par exemple, si vous allez faire des courses ou prendre les transports en commun, vous allez toucher des surfaces et on sait que la contamination se fait ainsi».

«Le virus peut se trouver sur les gants, il y a donc un risque de contamination si vous vous touchez le visage avec les gants», explique l'OMS. C'est pour cette raison que leur port n'a pas grand intérêt pour les autres situations que celles évoquées précédemment, continue la médecin : «On se touche le visage 60 à 70 fois par jour sans s'en rendre compte». Pour le ministère, ils pourraient même favoriser la contamination car «les études montrent que les porteurs de gants se touchent bien plus souvent le visage».

En plus d'éviter les contacts avec le visage, il faut veiller à bien retirer ses gants et à se laver soigneusement les mains après les avoir enlevés. Bien entendu, le port de gants est conseillé à l'unanimité pour certaines professions, comme le personnel soignant au contact de personnes potentiellement malades.