MyCoach Company : les avantages du coaching à domicile

À travers son service de géolocalisation, l’entreprise MyCoach Company met en relation les coachs sportifs et les particuliers, pour des séances de sport personnalisées à domicile.

Depuis 2016 le coach sportif diplômé d’État, Flavien Chauvin, développe son entreprise nommée « MyCoach Company ». Spécialisé dans le service de mise en relation rapide entre les particuliers et les coachs sportifs, grâce à un service de géolocalisation, le site est peu à peu devenu une plateforme de référence dans le secteur du sport à domicile.

Avec un site internet et un compte Facebook rassemblant plus de 8 000 personnes, MyCoach Company propose chaque jour des entraînements et des articles de conseils en ligne, afin d’accompagner au mieux sa grande communauté de sportifs.

Les activités de MyCoach Company

Que ce soit pour remodeler sa silhouette, affiner sa taille, tonifier son corps au sortir de l’hiver, ou même pour arrêter de fumer, MyCoach Company apporte son expertise à de nombreuses personnes à travers diverses activités.

Avec des sessions de stretching, de souplesse, de renforcement musculaire, de perte de poids, de gym-ball TRX, de sessions seniors, ou de remise en forme après un accouchement, Flavien Chauvin explique ainsi vouloir « développer une activité sport et santé pour le bien-être de chaque personne ».

Pour ce faire, des centaines de coachs sportifs diplômés se mettent à la disposition des utilisateurs de MyCoach Company en proposant leurs services personnalisés et en fixant eux-mêmes leur prix (entre 40 € et 100 € la séance) et leur durée d’entraînement.

Le sport en visio coaching

Confinement oblige, MyCoach Company adapte son offre sans changer ses fondamentaux qui ont fait son succès. Le sport est toujours fait à la maison pour les nombreux adeptes de la plateforme, mais l’entreprise développe désormais un service supplémentaire : celui du visio coaching.

Si de nombreux coachs se dirigent désormais vers l’entraînement par vidéo interposée, celle-ci pourrait continuer à se développer bien après le confinement. Entre gain de temps, progression à son rythme, et suivi individualisé, le sport à domicile, que ce soit en présence physique d’un coach ou par vidéo, apparaît de plus en plus comme une pratique ancrée dans l’ère de son temps.

Site : mycoach-company.fr

Facebook : facebook.com/coachsportifpro