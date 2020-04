Comment mettre à profit son tri : les sites de revente et de location

Alors que le tri de ses armoires figure inévitablement parmi les activités qui rythment la vie en confinement, comment mettre à profit ces séances de rangement forcées ? Les sites de revente ou de location de vêtements offrent une alternative intéressante afin de rentabiliser sa garde-robe.

Le contexte actuel ne s’est jamais autant prêté au grand tri de printemps. Mais une fois son dressing rangé par couleurs et utilité, comme le préconise Marie Kondo, que faire de ces piles de petits hauts, jupes, pantalons et autres dont on souhaite se séparer, comme de ceux impossible à donner, et ce bien qu’ils n’aient été portés qu’une ou deux fois ?

Parce que pour une fois, le temps ne manque pas, c’est l’occasion de se lancer dans une séance photo des pièces auxquelles on souhaite donner une seconde vie pour les vendre ou les mettre en location et gagner un peu d’argent, une fois le déconfinement amorcé afin de s’offrir une séance de shopping, dès que cela sera possible.

Les Cachotières pour louer ses vêtements

Envie de louer les pièces dont on ne souhaite pas se départir, c’est ce que propose la plate-forme de location entre particuliers Les Cachotières. Pour celles qui veulent tenter l’expérience, rien de plus simple. Il suffit d’identifier les jolies pièces que l’on ne souhaite pas brader sur les sites de revente d’occasion, de les photographier puis d’envoyer ses clichés par mail aux Cachotières pour validation. Une fois les pièces validées, un contrat et un bon d’envoi sont communiqués pour chaque vêtement. Les pièces seront disponibles à la location sur le site et prêtes à être déposées à la poste, dès que les expéditions repartiront, normalement le 11 mai. Sans avoir à s’occuper du suivi avec les locataires, ni du pressing, les propriétaires de ces pièces pourront ainsi rentabiliser leur garde-robe. Les Cachotières reversent mensuellement 30% de commission sur chaque location.

Vinted pour vendre toute sa garde robe et plus encore

A moins d’avoir passé ces dernières années dans une grotte, tout le monde a entendu parler de Vinted. Avec 25 millions de membres, l’application permet en quelques clics de donner une seconde vie aux vêtements et accessoires de mode que l’on ne souhaite plus porter, mais aussi aux équipements de puériculture ainsi qu’aux produits et accessoires de beauté, en les vendant ou en les échangeant pour des articles de même valeurs. L’inscription et le dépot d’article est gratuit. L’annonce doit être accompagnée au minimum d'une photo et d’un descriptif détaillé de la pièce mise en vente. Du fait de l’épidémie qui touche actuellement la planète, les délais d’envoi et de réception des colis ont été allongés. Par ailleurs, il est également possible, pour ceux qui souhaite acheter un article repéré sur Vinted mais ne veulent pas réceptionner de colis en ce moment, de demander au vendeur de réserver la pièce pendant 60 jours.

Vestiaire collective et Vide dressing : vendre des marques tendances ou de luxe

Chloé, Sézane, Kenzo, Bash, Chanel, Hermès… les pièces des marques tendances comme des griffe de luxe se revendent également en ligne. Videdressing et Vestiaire collective en ont fait leur spécialité. Comme la plupart de ces plate-formes, la règle reste la même. Il suffit de déposer une photographie en ligne de l’article, neuf ou d’occasion, dont on souhaite se séparer, d'y ajouter évidement quelques précisions et d'attendre un futur acquéreur. En cette période compliquée, Videdressing maintient la mise en vente et la possibilité de passer commande, c’est-à-dire de réserver les pièces convoitées, mais il faudra attendre encore un peu avant de le réceptionner. Les expéditions d’articles étant pour l’instant suspendues par mesure de sécurité du fait de l’épidémie de Coronavirus qui touche l’Hexagone. De son côté, Vestiaire collective a choisi de maintenir son activité en organisant notamment l'envoi et l'enlèvement des articles directement à domicile, en allongent toutefois les délais.