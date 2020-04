Comment les Français peuvent-ils mieux épargner suite au Covid-19 ?

Même si elles s’estomperont avec le temps, les conséquences économiques du Covid-19 demeurent très perceptibles. Au regard des circonstances exceptionnelles que nous vivons, il importe donc d’utiliser au mieux son épargne afin d’en tirer des fruits qui viendront compléter ses autres revenus et améliorer son pouvoir d’achat.

Publi-rédactionnel

Parmi les meilleures solutions actuelles pour rentabiliser son épargne, l’achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI apparaît comme une solution idéale, notamment en raison de la performance et de la résilience de cette forme d’épargne immobilière.

Les annonces gouvernementales relatives à la récession ne doivent pas conduire à baisser les bras et à se décourager. C’est au contraire dans les moments délicats qu’il est nécessaire de prendre les bonnes décisions afin de ne pas subir la situation. Aussi, ce temps de confinement qui va bientôt toucher à sa fin constitue un moyen de s’interroger sur le meilleur moyen de placer son argent actuellement.

En raison d’une moindre consommation qu’habituellement, beaucoup de nos compatriotes ont dépensé moins au cours des dernières semaines que précédemment. Il en résulte un surplus d’épargne, certains diraient d’épargne forcée, qu’il convient de placer au mieux. L’idée qui vient a priori à l’esprit consiste à déposer cet argent sur son livret A. Toutefois, avec une rémunération annuelle de 0,50 %, très inférieure au niveau de l’inflation, ce choix patrimonial demeure une mauvaise idée sur le long terme.

De même, ouvrir un contrat d’assurance-vie en fonds en euros ou augmenter l’épargne de celui que l’on possède déjà ne constitue pas une meilleure option dans la mesure où les contrats d’assurance-vie en euros devraient rapporter en 2020 autour de 1,2 % à leurs détenteurs. Mieux vaut donc se tourner vers un support d’épargne qui a fait ses preuves jusqu’à présent et montré sa résilience par le passé, à savoir les sociétés civiles de placement immobilier, connues également sous l’appellation de produits d’épargne immobilière assistée ou SCPI.

Pourquoi les SCPI constituent-elles le meilleur placement actuel en vue de valoriser son épargne ?

Créées il y a plus de 50 ans, les sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI ont traversé les années pour devenir le placement préféré des Français. Avec une collecte de plus de 8,6 milliards d’euros l’an dernier et une capitalisation supérieure à 65 milliards d’euros au 31 décembre 2019, ces investissements immobiliers ont acquis la confiance de plus d’un million de Français.

Comme le note Véronique Baron, l’une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI, le premier comparateur SCPI en France connu grâce à sa plateforme digitale www.centraledesscpi.com :

« L’immobilier va une nouvelle fois montrer sa solidité au cours des trimestres et des années qui viennent. Les besoins en la matière sont très importants, notamment en termes d’immobilier de la santé et d’immobilier logistique. Les clients qui nous appellent au 01.44.56.00.23 pensent à long terme, c’est-à-dire au-delà de 10 ans, et n’éprouvent pas de crainte particulière quant à la bonne tenue de leurs placements immobiliers sous forme des parts de SCPI de rendement. »

La force des SCPI réside dans leur mutualisation. Avec l’argent des associés, les sociétés de gestion - il en existe 33 - achètent pour le compte de leurs SCPI de l’immobilier d’habitation, mais surtout de l’immobilier tertiaire ou d’entreprise (bureaux, immobilier commercial, entrepôts et locaux d’activités, immobilier de santé, de petite enfance ou d’éducation).

D’un point de vue géographique, les sociétés de gestion investissent de plus en plus en dehors de nos frontières afin de mutualiser au maximum leurs patrimoines en Europe. Il en résulte une solidité intrinsèque liée à la variété des locataires des actifs achetés. Ces derniers peuvent être neufs ou bien anciens. Dans tous les cas, les sociétés de gestion sont très attentives à la qualité du bâti et au fait que les immeubles supportent des charges maîtrisées, notamment s’agissant des charges énergétiques.

La conjugaison de tous ces aspects a permis aux meilleures SCPI de servir à leurs associés porteurs de parts un rendement autour de 6 % net l’an dernier, très supérieur à celui offert par le livret A et par les contrats d’assurance-vie en fonds en euros. Cette performance d’un très haut niveau permet donc aux associés, notamment les retraités, d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Vers quelles SCPI faut-il se tourner actuellement pour réaliser un excellent choix patrimonial ?



Composé de près de 180 SCPI, le marché de la pierre digitale offre la possibilité de créer une infinité de portefeuilles multi-SCPI et multi-typologies. Il s’agit donc de ne pas se tromper, surtout dans la période actuelle, et de trouver les meilleures SCPI d’aujourd’hui et de demain. Pour ce faire, et parce qu’il est impossible de lire tous les rapports annuels et tous les bulletins d’information de toutes les SCPI, il est préférable de se tourner vers des hypers-spécialistes qui connaissent toutes les SCPI sur le bout des doigts. Non seulement ils vous aident à composer le meilleur portfolio de SCPI, mais ils trouvent également pour leurs clients désireux de profiter d’un effet de levier, le meilleur crédit SCPI.

Parmi les sociétés ayant pignon sur rue et au service de leurs clients depuis de nombreuses années, La Centrale des SCPI demeure une valeur sure du conseil en SCPI. Les membres de cette fintech réalisent pour leurs clients du sur mesure à la suite d’un bilan patrimonial personnalisé. Les entretiens se déroulent actuellement par téléphone ou en visio-conférence du fait du télétravail des consultants qui ne peuvent recevoir leurs clients dans leur boutique du 15 rue Saint-Roch à Paris (75001).

Voici le portefeuille confectionné par Théo Darroman, consultant senior au sein de La Centrale des SCPI pour l’un de ses clients :

« Ce cadre supérieur a investi 100 000,00 euros à parts égales dans les quatre SCPI suivantes : Pierval Santé, SCPI européenne tournée exclusivement vers le secteur de la santé qui n’a jamais rapporté moins de 5 % à ses associés, Activimmo, une SCPI spécialisée dans la logistique et le e-commerce qui est très prometteuse, Interpierre France, tournée également vers l’immobilier logistique mais dans une moindre mesure, et enfin Eurovalys, investie exclusivement en Allemagne dans le secteur des bureaux. »

En investissant dès aujourd’hui son épargne dans un portefeuille multi-SCPI en mixant les meilleures SCPI de rendement du moment, les épargnants vont pouvoir améliorer leur pouvoir d’achat et préparer dans de bonnes conditions leur retraite. Il s’agit donc de ne pas perdre de temps et de profiter des conseils avisés de consultants experts dont c’est l’unique métier.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.