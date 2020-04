Espaces de coworking pour tous les besoins | Morning Coworking

Morning Coworking met à la disposition des entreprises et freelances des espaces de coworking à Paris conçus pour travailler dans un contexte agréable.

Publi-rédactionnel

Morning Coworking - Comment le coworking améliore-t-il la qualité du travail ?

Nous évoluons dans un monde qui vit à cent à l’heure. La flexibilité et la productivité y sont les maîtres-mots, et seuls ceux qui adoptent des méthodes de travail en adéquation avec ces nouvelles exigences tirent leur épingle du jeu. Car, si la routine métro, boulot, dodo n’apparaît plus comme une définition acceptable du quotidien professionnel, l’efficacité doit rester au rendez-vous. Comment concilier une telle qualité de travail et un rythme de vie plus respectueux des idéaux sociétaux d’aujourd’hui ? La réponse est dans la question ! En effet, les années de dur labeur sans le moindre répit ou reconnaissance ne font que démotiver les employés. À la place, construire le bonheur et implémenter des habitudes de travail plus souples semble plutôt concourir à créer des équipes qui, heureuses de donner le meilleur d’elles-mêmes, brillent par ce qu’elles accomplissent.

Morning Coworking voit le coworking comme un moyen contribuant à instaurer ce parfait équilibre.

Le coworking, c’est quoi ?

Le coworking est une forme d’organisation du travail ayant vu le jour il y a peu, à mi-chemin entre le travail indépendant (le télétravail) et la vie de bureau. Les freelances qui souhaitent bénéficier d’un espace professionnel peuvent y trouver un moyen intéressant d’organiser leurs activités. Cela dit, le concept séduit de plus en plus les entreprises, qui se tournent alors vers les espaces de coworking à Paris que Morning Coworking propose d’adapter à la taille de leur équipe.

En quoi les espaces de coworking sont-ils différents ?

Au lieu de disposer d’un espace qui leur est totalement dédié, les indépendants et entreprises qui optent pour le coworking partagent celui-ci avec d’autres professionnels. Au-delà des économies très importantes que cela permet de générer — puisque le loyer et les diverses charges sont également divisés — cette manière de fonctionner met l’accent sur l’ouverture. Au sein des espaces de travail de Morning Coworking, rencontres professionnelles, partage de connaissances et synergies collaboratives émergent naturellement, créant ainsi beaucoup de positivité.

De même, les espaces de coworking dispensent de tout engagement, car un préavis de départ y sera beaucoup plus court que les délais exigés lors de la location d’un local professionnel classique. De plus, comme le fonctionnement du lieu est entièrement assuré par Morning Coworking, tout est simplifié pour ceux qui choisissent le coworking pour mode de travail. Moins de responsabilités et de dépenses permettent davantage de souplesse pour concentrer ses efforts sur les bénéfices de son entreprise. On s'affaire donc avec le sentiment de tendre vers des réalisations concrètes, et non uniquement pour le principe de péniblement garder son projet à flot une fois toutes les factures payées. Moins de stress équivaut à un travail bien meilleur, qui peut être orienté qualité plutôt que profitabilité.

La France connaît d’ailleurs une forte mutation de son marché depuis plusieurs années, et voit le nombre d’espaces de coworking augmenter dans les grandes villes, mais également à la campagne.

Bien choisir son espace de coworking à Paris



La capitale française est également celle du coworking dans notre pays. Et pour cause : les startups y fleurissent et, les loyers étant particulièrement onéreux, avoir accès à un espace de travail entièrement équipé et uniquement quand on en a besoin constitue une solution idéale.

Il est à noter que les idées préconçues répandent la notion que les espaces de coworking, à Paris comme ailleurs, se résument à de grands open spaces au sein desquels le brouhaha rend la concentration totalement impossible. La réalité peut s’en trouver à mille lieues… ou pas. En effet, les prestations ont tendance à varier énormément d’un prestataire à un autre, et il faut donc veiller à ne pas prendre le risque de voir le concept impacter négativement sa productivité.

Les espaces de coworking à Paris proposés par Morning Coworking misent à la fois sur un confort qui rapproche les coworkers et sur des aménagements aptes à favoriser l’efficacité. C’est pourquoi, chez Morning Coworking, le coworking à Paris n’est restreint ni par sa forme ni par ses caractéristiques. La société fournit des open spaces, mais met également à la disposition de ceux qui le souhaitent des bureaux ou salles dédiées pourvues d’aménagements personnalisés. Même la décoration et le mobilier peuvent être ajustés selon les préférences des occupants.

Les espaces de coworking de Morning Coworking, pensés pour encourager les rencontres et la productivité, offrent en outre des prestations supplémentaires qui, en apportant davantage de confort et de plaisir, rendent le travail plus agréable et plus qualitatif. Terrasses végétalisées et espaces de travail lumineux y côtoient salles de sport, salons de thé et services d’accueil.

Veillez aussi à ne pas vous laisser tenter par la colocation d’une simple salle dénudée. Morning Coworking propose des bureaux et espaces « prêt-à-bosser » comprenant l’accès à Internet ainsi qu’aux autres indispensables.

Le coworking : la clé du bonheur ?

À lui seul, un espace de travail adapté, chaleureux et des services permettant de se concentrer sur sa productivité sans se soucier de l’intendance garantit davantage de positivité et d’efficacité. Moins dérangé, mais plus stimulé, aussi libre que l’on souhaite, mais aussi épaulé que l’on en a besoin, on prend alors toute la mesure des avantages liés au travail collaboratif.