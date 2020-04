Prime énergie : votre chauffagiste vous accompagne

Grâce à la prime énergie, les particuliers peuvent réaliser des économies à la fois sur l’installation de nouveaux équipements et sur leurs factures.

Publi-rédactionnel

Prime énergie 2020 : comment les ménages peuvent-ils économiser de l’argent avec Macairet Chauffage ?

La prime énergie permet de faire de réelles économies sur vos travaux énergétiques et de bénéficier d’un équipement qui vous offrira un meilleur rendement sur le long terme. Les CEE ou C2E (Certificats d’Économie d’Énergie) sont proposés sous la forme d’un virement bancaire ou d’un chèque en euros et représentent une aide spécifique visant à améliorer les performances énergétiques de votre habitat. En quelque sorte, vous êtes récompensé pour vos efforts écologiques.

Ces économies immédiates s’accompagnent d’avantages qui s’inscrivent sur la durée, puisque les travaux effectués contribueront à réduire vos dépenses en énergie. Il est cependant à noter que toutes les primes ne se valent pas. Pour tirer le meilleur parti de cette aide, il est important de bien choisir le type de travaux que l’on désire réaliser ainsi que le professionnel vers lequel on décide de se tourner. Macairet Chauffage fait le point pour vous aider à mieux économiser.

Les travaux éligibles à la prime énergie



Tous les travaux ne sont pas éligibles à la prime énergie et, même lorsqu’ils le sont, davantage de conditions sont à remplir au niveau des critères de performance. Refaire son isolation ouvre en principe des droits, mais seuls certains matériaux sont concernés. Il en va de même lorsque l’on fait appel à un chauffagiste pour changer son équipement de chauffage ou que l’on décide d’installer de quoi produire de l’énergie renouvelable. Chaque fois, le matériel lui-même et les gestes de poses doivent obéir à des règles strictes auxquelles Macairet Chauffage obéit de manière stricte.

Isolation

Quelle que soit la surface de votre logement, vous pouvez prétendre à une prime énergie pour isoler combles, toiture (ou toiture terrasse), murs et planchers. Les installations de type VMC simple flux auto réglable ou hydroréglable ou VMC double flux sont également considérées comme contribuant à la qualité de votre isolation et, à ce titre, sont éligibles.

Chauffage

Faire installer une nouvelle chaudière, une pompe à chaleur ou un autre système de chauffage utilisant des ressources renouvelables donne droit à une prime énergie, encore une fois, sous certaines conditions. Les chaudières à condensation, à biomasse individuelle, à bois ou les radiateurs à chaleur douce font partie des options disponibles. Quant aux pompes à chaleur, celles qui ne reposent pas sur la géothermie sont éligibles, c’est-à-dire les modèles air-air, air-eau et eau-eau. Les systèmes de ballon thermodynamique ainsi que les chauffe-eaux solaires sont également concernés. Enfin, il est intéressant de noter que les sondes de régulation, robinets thermostatiques et programmateurs de chauffage peuvent donner lieu à une prime énergie.

Fenêtres

Remplacer ses fenêtres par des huisseries isolantes en double ou triple vitrage est considéré comme une amélioration énergétique éligible à la prime énergie.

Bien choisir son prestataire



Le montant de la prime énergie, calculé par l’état, dépend de plusieurs critères, parmi lesquels la région, la surface du logement, les revenus du ménage ou l’énergie consommée par le système de chauffage. Il est exprimé en kWh cumac et ne peut concerner qu’une seule facture à la fois.

Pour qu’un chauffagiste ou qu’un autre intervenant puisse vous fournir cette aide, celui-ci doit posséder les certifications nécessaires. C’est le cas du chauffagiste plombier Macairet Chauffage, qui propose ses services dans les Yvelines. Tous les plombiers et chauffagistes de cette société sont certifiés par Quali Bat & Professionnels du Gaz, Eco Artisan et RGE afin de vous garantir une réduction de 1200 € sur les chaudières et d’un maximum de 4000 € sur les pompes à chaleur. Faire appel à Macairet Chauffage vous assure une intervention de qualité et un travail garanti. Grâce à leur devis, vous pourrez demander votre prime énergie et lancer le dossier bien avant le début des travaux.

Cumuler les aides pour davantage d’économies



Que vous souhaitiez installer une nouvelle chaudière ou pompe à chaleur, refaire votre isolation ou apporter toute autre amélioration pour alléger le bilan énergétique de votre habitation, la prime énergie n’est pas la seule aide proposée. Elle présente aussi l’avantage d’être cumulable avec d’autres, comme MaPrimeRenov, l’éco-prêt à taux zéro ou encore le chèque énergie.

Les ménages à revenus modestes et très modestes peuvent d’ailleurs bénéficier de financements exceptionnels pour remplacer une chaudière peu performante, un appareil de chauffage au charbon, des convecteurs électriques anciens, etc. À la place, vous pourrez installer un équipement de chauffage qui vous fera réaliser d’importantes économies sur le long terme sans engager de frais importants. Coupler un excellent rendement à une isolation de qualité permet en effet de réduire considérablement vos factures et, grâce aux primes et aides, toute dépense est amortie très rapidement.

Avant de vous lancer, pensez à comparer les offres et à vous entourer de professionnels de confiance. Vous tourner vers un chauffagiste tel que Macairet Chauffage vous permettra de recevoir une prime énergie à la hauteur de vos attentes et de bénéficier d’un service qualitatif et garanti dix ans. Renseignez-vous dès aujourd’hui pour obtenir votre devis gratuit et constituer votre dossier d’aide pour votre nouvelle chaudière ou pompe à chaleur.