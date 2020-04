Votre cabinet de gestion de patrimoine | AGORA Finance

Grâce aux stratégies mises en place par les experts de votre cabinet de gestion de patrimoine, vos placements sont à la hauteur de vos objectifs.

Patrimoine des ménages : les meilleurs placements en 2020 – AGORA Finance

Les informations mises à dispositions de ceux qui souhaitent placer leur argent ne sont pas toujours claires ni complètes. Ainsi, tenter de décider par soi-même des meilleurs investissements à réaliser relève souvent de la gageure. Pour preuve, les milliards d’euros qui dorment sur les comptes bancaires des Français et qui, tout au plus, leur rapportent 2,11 % dans le cas d’un ancien PEL, et 0,5 % sur un livret A. Or, il existe d’autres solutions permettant de mieux tirer parti de ses économies. Le cabinet de gestion de patrimoine AGORA Finance vous conseille.

Pourquoi placer son argent ?



La première question que l’on peut être amené à se poser lorsque l’on cherche à obtenir des conseils en gestion de patrimoine est la suivante : placer son argent est-il véritablement utile ? Si conserver tout son patrimoine sur son compte courant ne rapporte effectivement rien, mais que les plans d’épargne génèrent aussi peu d’intérêts, il n’est pas étonnant que beaucoup n’y aient même pas recours. En revanche, ce que les épargnants ignorent, c’est que des solutions existent pour mieux placer son argent sans forcément se risquer à tenter de suivre les aléas boursiers par soi-même. De tels placements donnent la possibilité de créer et d’entretenir un capital sain et rentable. Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine AGORA Finance vous accompagne.

Comment faire travailler son argent ?



En 2020, trois catégories principales de placements permettent aux Français de mettre leur patrimoine à profit.

Les assurances vie

Si elle peut de prime abord ne pas apparaître comme l’un des moyens les plus évidents de faire fructifier son capital, l’assurance vie représente la solution d’investissement la plus usitée par les Français. Ce produit de prévoyance et d’épargne demeure l’un des plus intéressants sur le marché français en termes de fiscalité à l’heure actuelle. Les intérêts générés ne sont en effet pas imposables, et un seul et même contrat permet à la fois de conserver des fonds en euros garantis, des actions et un portefeuille immobilier. L’assurance vie est dite « multisupport ». Pour bien la choisir, se tourner vers un cabinet de gestion de patrimoine comme AGORA Finance peut s’avérer très rentable, car les nombreuses offres proposées par les banques et compagnies d’assurances ne se valent pas. Celui-ci vous conseillera également concernant la différence entre un support en fonds euros et un support en unités de compte (UC).

Les SCPI, OPCI, SCI

Les fonds immobiliers disponibles en assurance vie se présentent sous diverses formes. La SCPI permet aux investisseurs de placer leur argent dans l’immobilier physique sans se soucier de la gestion. Elle constitue une solution intéressante pour ceux qui souhaitent recevoir des revenus complémentaires qu’elle distribue de manière mensuelle ou trimestrielle. Plus liquide et plus souple, l’OPCI mobilise 10 % de sa valeur pour des investissements dans des actifs liquides. 60 % doivent être investis en immobilier, et les 30 % restants sont utilisables sur les marchés financiers. Enfin, la SCI offre une organisation assez libre et permet de détenir de l’immobilier, mais aussi des parts d’OPCI ou de SCPI. Les revenus étant capitalisés, la valeur des parts augmente. Votre organisme de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne pour mieux choisir.

Les plans d’épargne retraite

Le nouveau PER individuel offre des caractéristiques similaires à un contrat d’assurance vie, comportant au minimum un fonds en euros et des supports UC permettant d’investir. Bloqué sur le plan d’épargne retraite, le capital qui y est déposé donne lieu à des réductions d’impôts. Les épargnants peuvent ainsi diminuer leur pression fiscale tout en préparant leur retraite.

Le contexte actuel et la menace de la crise



Le coronavirus souffle un vent de panique sur les épargnants, auquel il ne faut pas céder. Il est important de connaître les impacts potentiels de la crise sur votre argent afin d’élaborer la stratégie en adéquation avec vos besoins et vos objectifs. Faire appel un cabinet de gestion de patrimoine est d’autant plus recommander pour prendre les meilleures décisions pour votre épargne.

Pourquoi se tourner vers un cabinet de gestion de patrimoine ?



Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine AGORA Finance vous accompagne et vous guide dans vos décisions patrimoniales en vous proposant des solutions impartiales et parfaitement adaptées à vos besoins.

Que vous cherchiez à réduire votre pression fiscale, à générer des revenus complémentaires, à investir en immobilier, à sécuriser vos actifs ou à optimiser la rentabilité de vos placements financiers, votre organisme de conseil en gestion de patrimoine vous apporte des réponses concrètes. En faisant confiance à un cabinet de gestion de patrimoine tel qu’AGORA Finance, vous réalisez des placements fiables et à la hauteur de vos objectifs.

Afin de sécuriser vos placements, une vigilance permanente est de rigueur. Seul un organisme entièrement dédié est à même de surveiller au quotidien les mouvements risquant d’affecter vos affaires. Votre cabinet de gestion de patrimoine réagit immédiatement et vous propose des solutions aptes à protéger efficacement vos investissements.

Grâce aux conseils de vos experts, vous pouvez adopter des stratégies patrimoniales dont la pertinence fiscale et juridique permet, par exemple, de limiter l’impact de vos acquisitions immobilières.

Une fiscalité parfaitement optimisée couplée à un choix de placements bien adapté vous garantit un patrimoine pleinement exploité. AGORA Finance est un cabinet de gestion de patrimoine tourné vers l’intégrité et la qualité qui vous soutient dans vos décisions et vous aide à les mettre en adéquation avec vos objectifs.