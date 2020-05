Comment se mettre à la randonnée ?

Après une longue période d’inactivité, vous avez envie de faire un sport mais vous ne savez pas lequel choisir. Vous aimez être à l’extérieur et souhaitez trouver le sport qui allie efforts physiques, plaisir, convivialité et nature. La randonnée est le sport parfait pour vous. À pratiquer seul ou en groupe, sur quelques heures, des jours ou plusieurs semaines, il faut tout de même être bien équipé pour ne pas se blesser. Concentrons-nous aujourd’hui sur les chaussures de randonnée.

Les chaussures de randonnée : un équipement indispensable

Pour se mettre à la randonnée, il faut y aller par étape comme beaucoup d’autres sports. En effet, aller au-delà de ses limites, sans entraînement, peut nuire à votre motivation et peut engendrer des blessures physiques. Par contre, de bonnes chaussures de randonnée vous aident à progresser rapidement et à pratiquer ce sport en toute sécurité pour vos pieds.

Quels critères à prendre en compte pour choisir des chaussures de randonnée ?

Avant de vous lancer dans ce sport qu’est la randonnée, prenez un temps avant d’acheter des chaussures de randonnée qui conviennent à la morphologie de votre pied, à votre pratique et à votre budget. Des sites spécialisés en chaussure de rando comme Snowleader peuvent évidemment vous conseiller. Veillez à prendre en compte les critères ci-dessous avant d’acquérir de nouvelles chaussures de randonnée :

• chaussure de randonnée femme ou homme

• chaussure de randonnée avec des tiges basses ou des tiges hautes pour renforcer le soutien et la protection de la cheville

• choisir la bonne pointure (prendre votre pointure habituelle voire une demi-pointure au-dessus pour certaines marques comme les marques italiennes qui taillent plus petit)

• le choix de la matière (mesh, tissu synthétique, cuir, gore-tex) selon la résistance souhaitée

• l’imperméabilité de la chaussure (le choix du Gore-Tex est idéal pour garder les pieds au sec en toutes circonstances)

• quel type de randonnée (durée, intensité, poids du sac, type de terrain, etc.). Selon votre besoin, il sera plus judicieux de choisir une chaussure de randonnée souple pour les terrains dits « faciles » ou une chaussure rigide pour les terrains caillouteux.

• votre budget (des chaussures de randonnée pas cher commencent à partir de 40€ pour aller jusqu’à des chaussures haute gamme à 500€)

Si vous avez une question, un doute sur le choix de votre paire de chaussure de randonnée, contactez un conseiller de Snowleader pour avoir plus d’information.

Différentes marques de chaussures de randonnée

Sur le marché de la chaussure de sport et spécifiquement la chaussure de randonnée, vous avez le choix entre différentes marques. Pour en citer quelques-unes, vous avez les marques françaises comme Salomon, Millet, etc., les marques allemandes comme Mendl et Lowa, les marques américaines comme Merell ou encore les marques italiennes comme Garmont, Scarpa ou La Sportiva. Il en existe bien d’autres évidemment et voici un petit focus sur les chaussures de randonnée Salomon.

Zoom sur les chaussures de randonnée Salomon

La marque Salomon

Salomon est une marque française, fondée en 1947, en Haute-Savoie, à Annecy. Au départ, la marque commercialise des articles spécifiques pour le ski puis se diversifie vers le trail et la randonnée. Aujourd’hui, distribués dans plus de 160 pays, les produits de la marque Salomon sont plébiscités par les passionnées de sport et notamment pour les chaussures de randonnée Salomon.

La qualité des chaussures de randonnée Salomon

Salomon est mondialement connu notamment pour ses chaussures de randonnée de qualité. Une large gamme de chaussures est proposée selon le niveau et le besoin. Chaussures de randonnée Salomon pour homme et femme, il y en a pour tous les goûts. Avec sa gamme de chaussures de randonnée Salomon en Gore-Tex, les chaussures sont 100 % imperméables pour marcher et randonner en toutes saisons, même en milieux humides.

Choisir des chaussures randonnée de la marque Salomon, c’est opter pour la qualité d’une marque reconnue, la résistance des matières, le confort et une protection optimale du pied et de la cheville.

Se préparer à la randonnée

Au départ, partez léger. Votre sac à dos ne doit pas être trop lourd. Vous devez vous habituer petit à petit à porter une charge. Au début, partez en randonnée pour de petits trajets d’une heure puis deux. Intensifiez progressivement pour atteindre l’objectif fixé. Votre paire de chaussure de randonnée sera votre plus fidèle alliée.

Vous pouvez également télécharger une application sur votre smartphone pour suivre votre progression, visualiser le nombre de kilomètres effectués, le chemin et le dénivelé parcouru et vous créer un programme d’entraînement.

Par ailleurs, de nombreuses associations existent pour pouvoir pratiquer la randonnée à plusieurs. Vous alliez alors sport et convivialité. Renseignez-vous auprès de votre commune ou auprès de la Fédération française de Randonnée Pédestre.

Si vous prévoyez ensuite de partir faire de longues randonnées sur plusieurs jours voire semaines, pensez à prendre une bonne assurance car les secours peuvent vite coûter cher. Prévoyez l’équipement adapté, prenez sur vous votre téléphone (ou GPS), ne chargez pas trop votre sac à dos et consultez régulièrement la météo.

Les plus belles randonnées de France

Une fois l’entraînement bien rodé, des chaussures de randonnées faites à vos pieds, vous pouvez vous faire plaisir sur des chemins et des randonnées connus dans la France entière. En effet, la France abrite de superbes paysages (mers, océan, montagnes, plaines, plateaux, etc.) où les passionnées de randonnée s’en donnent à cœur joie.

Découvrez, sur le site du Routard, les plus belles randonnées de France comme le GR20 en Corse entre mer et montagne, les calanques du soleil dans les Bouches-du-Rhône, le Luberon en Provence, le Tour du Mont-Blanc, le sentier de Saint-Jacques, au cœur du Quercy en Occitanie, Brocéliande, la forêt magique, au sud-ouest de Rennes en Bretagne, le tour du Cotentin en Normandie, les superbes randonnées sur l’Île de la Réunion, etc.

De magnifiques aventures sportives alliant nature et challenge en perspective avec vos supers chaussures de randonnée Salomon ! Suivez les topo-guides : ces sentiers sont labellisés, balisés et entretenus.

À vous de jouer !