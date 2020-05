Cadeaux à offrir en période de confinement : les coffrets Masterbox soutiennent les artisans français

Difficile de faire des cadeaux en période de confinement ! Que vous souhaitiez célébrer une occasion spéciale comme un anniversaire, ou tout simplement faire plaisir à vos proches, Masterbox vous propose une alternative responsable, puisqu'elle soutient les artisans français : l'e-coffret à offrir.

Publi-rédactionnel

E-coffret : l'alternative Masterbox pour offrir des cadeaux en période de confinement

Vous connaissiez déjà les coffrets cadeaux Masterbox, disponibles dans de nombreuses enseignes physiques. Mais connaissiez-vous son alternative digitale, l'e-coffret à offrir ? En période de confinement, les déplacements doivent être limités aux achats nécessaires et le shopping est proscrit. Si vous voulez offrir un cadeau spécial confinement Masterbox, vous pourrez donc vous tourner vers un coffret à personnaliser en ligne, qui sera directement expédié chez son destinataire. Masterbox vous propose une vaste sélection d'e-coffrets, avec une petite particularité : ces cadeaux supportent l'économie française et les producteurs locaux, puisqu'ils mettent leurs créations à l'honneur.

E-coffrets à offrir : quelques idées de cadeaux pour un confinement réussi

Les e-coffrets Masterbox se déclinent dans plusieurs thématiques : du petit bijou de créatrice au chocolat artisanal, vous pourrez faire plaisir à tous vos proches. Ces derniers ont décidé, comme beaucoup d'entre nous, de profiter de cette période de confinement pour prendre soin d'eux et revenir à l'essentiel ? Pensez au coffret cadeau de cosmétiques naturels. En plus de soutenir les producteurs français de cosmétiques bio, vous permettrez à son destinataire de choisir librement les marques qu'il préfère. On aime aussi beaucoup l'idée du coffret cadeau apéritif, à partager si vous êtes confiné avec des membres de votre famille ou votre conjoint. Enfin, n'oubliez pas de personnaliser votre coffret avec un petit mot au moment de passer commande !

E-coffret Masterbox : un soutien responsable aux artisans français

La crise sanitaire que nous traversons et le confinement imposé aux producteurs et artisans français ont d'ores et déjà de lourdes conséquences sur l'activité économique. Toutefois, la plupart des entreprises françaises qui collaborent avec Masterbox restent en activité : 90 % d'entre elles continuent d'expédier leurs produits par le biais des coffrets cadeaux. En optant pour un e-coffret à offrir, vous ferez ainsi plaisir à l'un de vos proches tout en soutenant l'économie nationale, et notamment l'activité des petits producteurs. Vous évitez des déplacements inutiles, puisque vous offrez votre cadeau à distance tout en permettant à son destinataire de recevoir le produit de son choix à domicile. Un geste responsable et solidaire, donc : pourquoi se priver ?