Prêt-à-porter : à quoi ressemblera votre virée shopping dès le 11 mai ?

Le lèche-vitrines, beaucoup de Français en rêvent depuis la fermeture des boutiques de prêt-à-porter à la mi-mars. Si ces dernières pourront accueillir de nouveau leur clientèle dès le 11 mai, le shopping sera soumis à des règles drastiques. Flâner dans les rayons et essayer à sa guise seront à proscrire.

S’ils ont pu jouer les «fashionistas» depuis leur salon grâce à des ventes d’articles en ligne, ou ont eu recours à la machine à coudre pour se confectionner des vêtements, près de trois Français sur quatre souhaitent retourner dans des boutiques physiques dès que possible, selon une enquête YouGov dévoilée par LSA.

Mais tous devront oublier leurs habitudes de consommation d’avant confinement pour se plier à un cahier des charges mis en place par les grandes enseignes de prêt-à-porter et les petits magasins indépendants d’habillement. Avant de lever le rideau, les boutiques seront nettoyées et désinfectées de fond en comble.

La Fédération nationale de l’habillement (FNH), qui a édité un guide, demande aux gérants de s’organiser au mieux pour gérer l’affluence des clients dans les magasins, avec «une personne pour 16 mètres carrés dans les boutiques de centre-ville». Un marquage au sol facilitera également le respect de la distanciation sociale d’au moins 1,5 mètre pour éviter que les personnes ne se croisent dans les allées.

Les clients devront se débarrasser de leurs gants à l’entrée, et se laver les mains grâce à du gel hydroalcoolique mis à leur disposition s’ils souhaitent toucher des vêtements. Le port du masque, quant à lui, ne sera pas obligatoire, mais fortement recommandé. Certaines enseignes prévoient de distribuer des modèles jetables ou d'en vendre en tissu.

Les articles essayés seront placés «en quarantaine»

Mais une question reste en suspens : pourra-t-on essayer un chemisier, un pantalon ou encore une paire de chaussures comme nous en avions l'habitude avant que l’épidémie de coronavirus ne vienne bouleverser la vie de chacun ? Dans le cas où les cabines seraient trop proches les unes des autres, certaines pourraient être condamnées. Les rideaux en tissu que l’on tire pour davantage d’intimité seront remplacés par des modèles en plastique afin de faciliter la désinfection. Une protection au sol pourrait aussi être appliquée et retirée après le passage d’un client.

Les vêtements essayés qui ne conviendraient pas seront placés en quarantaine «au minimum quatre heures», selon les directives du FNH, et passés à la vapeur avec un désinfectant pour diminuer les risques de transmission du Covid-19. «Avec un steamer qui chauffe le produit à plus de 70°C (pour enlever) le reste de charge virale», a précisé Laurent Milchior, codirigeant du groupe Etam, sur RTL. Les retours d’articles seront quant à eux limités, mais tolérés.

Les magasins de prêt-à-porter vont enfin limiter le plus possible les contacts entre vendeurs et clients. Les caisses seront souvent équipées de parois en plexiglass comme dans les supermarchés, et les paiements par carte bancaire sans contact privilégiés. Avec cette nouvelle organisation, les commerçants qui ont vu leur chiffre d’affaires s’effondrer, espèrent que les Français, férus de mode, seront au rendez-vous.