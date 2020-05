Déconfinement : comment se déroulera son rendez-vous chez le coiffeur à partir du 11 mai ?

A compter du lundi 11 mai, les 85.000 salons de coiffure en France vont pouvoir rouvrir leurs portes. S’ils seront pris d’assaut par des clients impatients de se faire couper les cheveux, ces établissements vont devoir changer leurs habitudes pour gérer cette affluence, tout en respectant les règles sanitaires.

Ils sont nombreux, très nombreux, à vouloir aller chez le coiffeur pour en finir avec des franges trop longues ou une coupe mulet naissante après de longues semaines assignées à résidence. Selon une récente étude réalisée par Harris Interactive pour le groupe L’Oréal, 59% des Français souhaiteraient se rendre dans un salon dès la première semaine qui suit le déconfinement.

Pour accueillir le million de clients qui poussent habituellement la porte d’un salon de coiffure chaque jour, les professionnels seront munis de masques, de gants, de lunettes de protection, voire de visières. Le célèbre coiffeur Franck Provost, également président du Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC), a expliqué sur RTL que «chaque client devra se laver les mains quand il rentrera avec du gel hydroalcoolique, et venir avec un masque», sous peine de voir son rendez-vous annulé. Si certains établissements pourraient néanmoins en proposer, Hovig Etoyan, qui s'apprête à rouvrir son salon du quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, précise qu'il sera «interdit de venir accompagné(e)», mais que «la bonne humeur sera assurée».

Des peignoirs et de serviettes jetables ou lavables

Avant de passer au shampooing, les gérants mettront à disposition des peignoirs à usage unique, et utiliseront des serviettes jetables ou lavables si possible à 60°C pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au bac ou dans l’espace coiffure, une distance d’un mètre au minimum sera respectée entre chaque personne, soit en supprimant l’un des fauteuils, soit en installant des parois en plexiglass entre chaque siège.

Dans un communiqué officiel, le groupe Dessange précise que «toutes les brosses utilisées par (le) coiffeur seront préalablement désinfectées avec une solution antiseptique et emballées individuellement pour assurer une hygiène parfaite». Idem pour l’ensemble du matériel (ciseaux, peignes, repose tête du bac à shampooing…), ainsi que pour les locaux qui seront nettoyés plusieurs fois par jour, impliquant de possibles délais entre les différents rendez-vous.

Pour votre sécurité, nous avons renforcé nos protocoles d’hygiène en intégrant les consignes du gouvernement afin de lutter contre le covid-19.





Nous vous invitons à en prendre connaissance dès aujourd’hui.



En espérant vous retrouver au plus vite dans nos salons.pic.twitter.com/vLdm07xv5f — DESSANGE Paris (@dessange) April 30, 2020

Côté vestiaire, les clients seront encouragés à déposer et récupérer eux-mêmes leurs affaires personnelles, à l’instar du manteau ou du sac à main, et à privilégier les paiements par carte bancaire sans contact. Ceux qui étaient habitués à prendre un café et à feuilleter des magazines avant de prendre place au bac, devront faire une croix sur ces petits plaisirs pendant cette période de déconfinement. Chez Dessange, on ajoute cependant qu'en cas de demandes de boissons chaudes, «ces dernières seront servies dans des contenants jetables».

Des rendez-vous à réserver en ligne

S’ils sont soulagés de pouvoir rouvrir dès le lundi 11 mai, les propriétaires des salons de coiffure, fortement touchés par cette crise sanitaire, sont aussi conscients que cette réorganisation pour appliquer les gestes barrières va engendrer des coûts supplémentaires. Une dépense qui pourrait, selon les lieux, se répercuter sur les clients, et impliquer une légère hausse des tarifs habituellement pratiqués pouvant osciller «entre deux et trois euros», selon Franck Provost. La désinfection et les multiples actes quasi cliniques qui seront demandés vont aussi rallonger le temps du rendez-vous. Libre à chacun d’adapter ses horaires et jours d’ouverture, et de refuser certaines prestations comme la coloration.

Et afin de réduire l'attente entre chaque client, la prise de rendez-vous en ligne sera vivement conseillé et donc, largement déployée. Grâce à des plates-formes comme Flexy ou Planity, qui connaissent un regain d’activité depuis les annonces du Premier ministre Edouard Philippe sur la réouverture des commerces, les réservations seront ainsi facilitées, et s’effectueront 24h/24 et 7J/7 en seulement quelques clics, afin que les coiffeurs ne soient pas débordés par les appels qui s'annoncent nombreux.