Portage salarial : de nombreux avantages sociaux pour le salarié !

C’est depuis la fin des années 80 que les premières sociétés de portage salarial ont fait leur apparition. À partir de là, les sociétés se sont multipliées et les offres diversifiées. La formule séduit de plus en plus d’indépendants à la recherche de stabilité, de sécurité financière et sociale. Dans cet article, nous allons principalement nous attarder sur les acteurs de ce secteur et de leurs exigences.

Salarié en portage salarial, qu’est-ce que c’est ?

Le salarié en portage salarial est un travailleur indépendant qui travaille sous contrat avec une société de portage salarial. Le salarié dispose d’une véritable expertise dans son domaine et est habilité à trouver des clients via ses propres moyens. Il lui revient également de négocier les termes de ses prestations et de ses missions en toute autonomie.

En contrepartie de ses services, le salarié en portage salarial touche une rémunération mensuelle qui est versée par la société qui l’emploie. Ainsi, il profite d’une bonne protection sociale, d’un accès aux informations et à un accompagnement sur-mesure. Pour des informations complémentaires sur les avantages du portage salarial, consultez le site d’AD’Missions, société de portage implantée dans plus de 17 villes en France et en Suisse.

La lecture de données provenant de la statistique publique a permis d’identifier l’effectif des salariés exerçant dans une société de portage : 33 000 en 2018. Ces données ont également permis de dresser le profil des salariés du secteur :

Répartition hommes/femmes ;

Région de résidence ;

Âge moyen ;

Nature du contrat de travail ;

Salaire moyen (en équivalent temps plein)…

Selon ce même rapport, il a été noté que l’âge moyen d’un salarié porté est de 46 ans. La plupart des salariés portés ont plus de 40 ans, soit 67 % de l’effectif total. Mais les jeunes sont aussi en course avec 11 % de salariés qui ont moins de 30 ans.

Au niveau économique, la rémunération annuelle moyenne en équivalent temps plein du salarié porté s’élève à 59 760 euros — un chiffre qui est en hausse de 19 %. Si les salariés portés exercent moins souvent à temps plein en un an, la rémunération moyenne les positionne sur des activités attrayantes. C’est le cas des salariés dans le secteur informatique, de la gestion de projet et de la formation.

En 2016, 40 % des salariés de ce secteur étaient des femmes et 60 % des hommes, cette répartition étant plus ou moins stable entre 2015 et 2016. Un autre critère de taille est la région de résidence des salariés en portage salarial : 60 % de ces salariés ont un logement en dehors de la France, preuve que le portage surpasse largement le bassin d’emploi territoire parisien.

Les raisons qui poussent à opter pour le statut de salarié porté

Les atouts relatifs au statut de salarié porté sont assez nombreux. Voici les raisons qui font que les indépendants se tournent vers cette voie plutôt qu’une autre.

Vous ne créez pas de société !

Beaucoup de jeunes diplômés ou de salariés souhaitent lancer leur propre activité. Bien que certains statuts juridiques soient relativement accessibles comme le statut d’autoentrepreneur, créer sa société n’est pas chose aisée. En tant que salarié en portage salarial, vous êtes le seul décideur et développeur de votre activité sans pour autant penser à mettre en place une structure juridique.

Vous bénéficiez de la sécurité de salarié !

Comme tout autre salarié, vous profitez d’une couverture sociale complète : assurance maladie, chômage, cotisation retraite, prévoyance, mutuelle d’entreprise. Par ailleurs, vous jouissez de prime de précarité et de congés payés.

Vous travaillez d’une manière autonome !

Vous choisissez les missions qui vous parlent. C’est à vous de définir votre stratégie commerciale, d’établir votre base clients selon vos critères, de négocier vos modalités d’intervention.

Vous faites partie d’un réseau de consultants !

La gestion de votre entreprise sera facilitée, car vous obtiendrez des informations essentielles via des interlocuteurs expérimentés en échangeant avec eux. En choisissant d’intégrer une société de portage salarial, vous accédez à un réseau de consultants aux aptitudes variées. Un tremplin idéal pour trouver des missions importantes et parfaire ses compétences.

Vous vous occupez seulement de votre activité !

Vous souhaitez vous libérer des tâches fiscales et administratives, comme la facturation, la comptabilité, les déclarations sociales et fiscales ? C’est chose faite ! C’est la société de portage salarial qui s’en charge. Cette option vous fait gagner en temps. Vous pouvez ainsi vous consacrer aux tâches à forte valeur ajoutée.

Comment devenir salarié en portage salarial ?

Afin d’avoir les mêmes avantages du portage salarial comme des milliers de travailleurs avant vous, les démarches sont des plus accessibles. Après vous être mis en relation avec la société de portage avec laquelle vous souhaitez travailler, vous serez amené à signer une convention de portage salarial ou de convention d’adhésion à une condition : être compatible aux critères visés. Vous devenez donc membre ! Vous deviendrez salarié en portage salarial une fois que vous aurez signé votre contrat de travail et commencé votre première mission.