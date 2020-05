Bon plan : le nouvel aspirateur-balai sans fil Roborock H6 en promotion

Reconnu pour son savoir-faire en matière de robots-aspirateurs, Roborock lance ce 14 mai son nouvel aspirateur-balai sans fil : le H6. Une commercialisation qui s'accompagne d'une opération promotionnelle à durée limitée, avec un tarif de 339 euros au lieu de 399 euros.

Les sites marchands Amazon et Geekbuying proposent tous deux cette offre exceptionnelle en cliquant ici pour Amazon et ici pour Geekbuying. Ce produit s'est fait remarquer au célèbre salon high-tech CES à Las Vegas en janvier dernier. Car ce nouveau Roborock H6 marque l'arrivée de la marque dans le rayon des aspirateurs sans fil, qui connaissent un véritable boom ces dernières années.

Pratique, design, léger et surtout très complet, le nouvel H6 se distingue d'abord de la concurrence par sa très grande autonomie. Sa batterie lithium-ion polymère est très compacte et promet de faire fonctionner le H6 jusqu'à 1h30 en mode éco. Surtout, ce modèle high-tech est également doté d'un mode Max, qui permet de booster sa capacité d'aspiration pour nettoyer en profondeur les moquettes, les tapis et même les sièges des véhicules. Sa puissance est telle qu'elle permet d'extraire les particules et les acariens incrustés dans les surfaces épaisses et les tissus.

Un écran digital OLED informe également en permanence son utilisateur de son niveau de charge, le temps restant avant la prochaine charge ou le mode d'aspiration sélectionné. Un système de réduction du bruit du moteur profite aussi au H6 qui ne dépasse pas les 72 décibels. Afin d'être manipuler aisément, le H6 dispose d'un corps très léger qui ne pèse que 1,4 kilo.

Une batterie d'accessoires utiles

Autre atout intéressant, Roborock met en avant la modularité du H6. Pour 339 euros (avec cette promotion), l'appareil est livré avec six accessoires différents pour accompagner tout type d'usages sur différentes surfaces. L'aspirateur est donc livré avec une brosse pour sols, une brosse pour tapis, une spécialement pensée pour la poussière sur les meubles, une minibrosse motorisée pour nettoyer les textiles et canapé, un tuyau étroit, ainsi qu'un tube extensible. De quoi nettoyer sans peine du sol au plafond.

Toutes les informations sur la page officielle du Roborock H6.

Aspirateur-balai H6, Roborock, disponible sur Amazon et Geekbuying dès le 14 mai à 339 euros au lieu de 399 euros.