Rénovation de l’habitat : Technitoit, l’entreprise idéale pour votre maison

Technitoit, le n°1 français de la rénovation de l’habitat, est le spécialiste français des travaux de rénovation de maison. Toiture, façade, terrasse, isolation thermique, autoconsommation solaire : autant de domaines où l’expertise de Technitoit est précieuse pour préserver son patrimoine à long terme. Tour d’horizon des différents travaux de rénovation essentiels à réaliser pour augmenter la valeur de sa maison.

Publi-rédactionnel

Pourquoi rénover sa toiture ?



Mousses, algues, lichens, champignons, noirs de pollution et autres salissures prolifèrent sur votre toiture ? Pas de doute, il est temps de la rénover. L’état de votre toiture peut rapidement se dégrader avec le temps. Et plus on attend, plus les dégâts seront importants… et donc la facture sera plus élevée.

Premier élément extérieur visible de la maison, la toiture est un premier indicateur du prix de votre maison et plus globalement de son état général. Votre toiture fait également partie de la fameuse première impression d’un éventuel acheteur en cas de vente. Il est donc primordial de ne pas la négliger !

Avant de rénover votre toiture, un diagnostic complet de son état est nécessaire dans un premier temps. En effet, si celle-ci est par exemple trop abîmée, une rénovation de toiture ne sera pas possible techniquement. Si tel n’est pas le cas, rénover vous coûtera beaucoup moins cher que de changer votre toiture.

Comment procéder à la rénovation de votre toiture ? En 3 étapes bien distinctes : nettoyage, démoussage et application de l’hydrofuge. Si le nettoyage permet d’enlever à la surface toutes les salissures et végétations, l’antimousse éradique en profondeur toutes les racines des germes, ce qui retardera fortement le retour des nuisibles. Mais l’hydrofuge toiture, qui existe en coloré ou en incolore, est assurément le meilleur remède pour protéger votre toiture sur le long terme. Le produit unique appliqué par les techniciens expérimentés de Technitoit rendra votre toiture autonettoyante. En effet, l’eau de pluie perle sur le support en emportant avec elle toutes les poussières et salissures. L’hydrofuge toiture est une formidable protection pour vos tuiles et ardoises.

Quand faut-il effectuer une rénovation de façade ?



Une façade mal entretenue peut créer des dégâts importants. Mousses, fissures, lézardes et traces rouges peuvent notamment se multiplier, pouvant à terme fragiliser le bâti si aucune intervention n’est effectuée.

En confiant vos travaux de rénovation de façade à Technitoit, vous vous offrez la possibilité de retrouver votre façade avec son aspect d’antan. Nettoyage et démoussage sont les 2 étapes généralement indispensables pour entamer votre rénovation. Mais comme la toiture, l’hydrofuge façade rendra le support autonettoyant pour de longues années. Plus besoin de nettoyer tous les ans !

À l’image de ses produits pour la toiture, Technitoit utilise également ses propres produits pour la façade issus de son laboratoire R&D. Le client bénéficie ainsi d’un produit exclusif très performant sur le marché.

Isolation thermique : réduisez votre facture d’énergie



Isolation des combles perdus, isolation sous-toiture, isolation thermique extérieure (ITE), complément mince d’isolation toiture : les pistes pour améliorer votre confort thermique au sein de votre maison sont multiples. En investissant dans ce type d’isolation, vous baisserez drastiquement votre facture d’énergie grâce à la suppression des ponts thermiques. Fini les écarts de température entre les pièces !

L’entreprise Technitoit utilise là aussi ses propres produits pour garantir la qualité de ses prestations.

Produisez vous-même votre énergie avec l’autoconsommation solaire



Depuis 2017, et après plusieurs années de recherche, Technitoit s’est lancé dans l’autoconsommation énergétique via l’énergie solaire. Le principe est simple : le client devient autonome en énergie en devant producteur d’électricité grâce à ses panneaux photovoltaïques installés sur la toiture. La facture de production d’électricité s’effondre, engendrant de fortes économies chaque mois. Tous les appareils électriques de la maison fonctionnent ainsi avec l’électricité produite par les panneaux solaires : télévision, aspirateur, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, machine à laver… Les économies sont considérables ! De plus, le client fait un geste pour l’environnement puisqu’il consomme son électricité via une énergie renouvelable et inépuisable : l’énergie solaire.

Technitoit, seule entreprise présente partout en France



Créé en 2002 Technitoit est le leader français de la rénovation de l’habitat en France. Avec plus de 60 agences, 800 salariés, 400 000 toitures et façades rénovées et 20 000 chantiers réalisés par an, Technitoit est présent partout dans l’Hexagone. Il y a forcément une agence Technitoit près de chez vous !