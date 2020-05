«Retour vers le futur» arrive à toute vitesse chez Playmobil

Nom de Zeus ! La saga «Retour vers le futur» arrive chez Playmobil (à 88 miles à l'heure). Un rêve devenu réalité pour les fans du film, qui fête ses 35 ans cette année.

Pour l'occasion, deux sets collector seront disponibles à partir du 20 mai. La première boîte, vendue un peu plus de 50 euros, met en scène les héros du film culte, Marty et Doc Brown.

Ils sont accompagnés de la mythique Delorean, au début du film, en 1985. Le deuxième, moins cher, met en scène uniquement les deux personnages, mais dans leurs costumes de 1955.

Les plus minutieux remarqueront le soin apporté aux détails, notamment la présence, dans l'habitacle, du fameux écran de programmation et du convecteur temporel. Les phares et les projecteurs de la réplique s'allument, et on trouvera également dans la boîte le skate board de Marty et, évidemment, le chien Einstein.

Et enfin, cerise sur le gâteau, par une pression sur un bouton, les roues peuvent être retournées, pour passer en mode «voiture volante», comme à la fin du premier film.

Plusieurs licences fortes lancées depuis 2017

Pour la marque allemande, l'arrivée de cette licence phare confirme le virage initié il y a quelques années, alors que la marque privilégiait jusque-là des univers facilement identifiables (chevaliers, Cowboys, City Life, Country…), mais anonymes.

La sortie des deux sets «Back to the Future» n'est d'ailleurs pas la seule à arriver en fanfare. Depuis quelques jours, un coffret Scooby Doo est en effet disponible, incluant la fameuse Mystery machine de la bande, qui devrait s'enrichir au fil des mois (On parle en particulier d'un splendide manoir hanté…)

Depuis 2017, d'autres partenariats prestigieux ont été noués, notamment avec la saga animée Dragons ou encore - gros succès à la clé - avec Ghostbusters (SOS Fantômes).

Cette stratégie confirme aussi que le duel à distance avec Lego se poursuit. La firme danoise, qui a très tôt misé sur les licences prestigieuses (Star Wars, notamment, et le reste de l'univers Disney, ou encore Stranger Things), a récemment annoncé une autre grosse licence, Super Mario, qui arrivera en boutiques avec un tout nouveau concept le 1er août prochain.