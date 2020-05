Fête des mères : une sélection de cadeaux beauté ultra glamour

Le dimanche 7 juin, la France va célébrer la Fête des mères. Et les marques profitent de l'occasion pour dévoiler un grand nombre de nouveautés en matière de beauté. De quoi faire plaisir à sa maman le jour J. Voici notre sélection d'idées cadeaux.

L'huile prodigieuse collector

© Nuxe

Pour revisiter le flacon de son huile iconique, Nuxe a fait appel aux élèves de l’école française d’art et de design Penninghen. De cette collaboration sont nées trois versions collector sur le thème de l’été et de la détente au bord de la piscine.

L’huile prodigieuse porte bien son nom puisqu’elle sublime à la fois le visage, le corps et les cheveux. Quelques pulvérisations suffisent pour se croire en vacances.

Huile prodigieuse, éditions limitées 2020, Nuxe, à partir de 16 euros le vaporisateur de 50 ml.

La palette maquillage girly

© Nocibé

Et si les roses délaissaient les bouquets cette année pour s’inviter dans la trousse de maquillage. La marque Nocibé dévoile la palette «Better than flowers» qui contient six fards à paupières, un blush, deux rouges à lèvres, un mascara, des pinceaux dédiés au visage et aux lèvres, ainsi qu’un applicateur spécialement conçu pour les yeux. Tout le nécessaire pour un look naturel ou sophistiqué, selon ses envies et en accord avec sa tenue vestimentaire.

Palette maquillage, Nocibé, 19,95 euros.

Le parfum ambré

© Narciso Rodriguez

Narciso Rodriguez présente une nouvelle fragrance ambrée disponible à partir du mois de juin qui révèle des notes de vanille, de musc, de fleur de tiaré ou encore de cèdre. Un mélange de nuances chaudes et boisées qui plaira certainement aux mamans, tout comme le flacon en forme de cube de verre très élégant. Ce parfum sera disponible en 30, 50 et 90 ml.

Eau de parfum ambrée Narciso, Narciso Rodriguez, à partir de 59 euros les 30 ml.

Le mascara double embout

© Huda Beauty

Influenceuse suivie par plus de 43 millions d’abonnés sur Instagram, Huda Kattan a imaginé son tout premier mascara qu’elle a baptisé «Legit Lashes». Disponible en exclusivité chez Sephora à partir du 20 mai, cet accessoire de la marque Huda Beauty est doté d’un double embout qui permet de jouer sur la longueur, le volume et/ou la courbure. Plus besoin de faux-cils, ce mascara extra noir garantit un regard de biche pour un style très sexy.

Mascara «Legit Lashes», Huda Beauty, en exclusivité chez Sephora, 27 euros.

Les pochons en coton bio

© Marilou Bio x Les Tendances d'Emma

Vendus en pharmacies, parapharmacies et magasins bio, ces pochons en coton se déclinent en trois modèles : «Pause zen», «Unique et parfaite», «La vie est belle». Chacun renferme une routine beauté pour les mains et le visage avec une lotion tonifiante, une crème de jour, ainsi qu’une crème pour les mains nourrissante, toutes composées d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Un carré lavable, réutilisable plus de 300 fois, s’est également glissé dans le pochon.

Les petits pochons, Marilou Bio x Les Tendances d’Emma, 17,80 euros.

L'encre à lèvres longue durée

© Bourjois

Rouge Velvet Ink est la nouvelle collection d’encres à lèvres signée Bourjois qui compte pas moins de dix-huit teintes, allant du nude au violet en passant par le rouge, le rose et le brun. On peut choisir une seule couleur ou les juxtaposer pour donner plus de relief à son sourire. Sa formule offre une tenue longue durée et une couleur intense. Il sèche en seulement quelques secondes pour un rendu mat velouté. Actuellement disponible dans les boutiques Bourjois et sur le site de la marque, cette ligne sera distribuée en septembre chez Monoprix, et en novembre en grandes et moyennes surfaces.

Rouge Velvet Ink, Bourjois, 15,50 euros.