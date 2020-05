Fête des mères : une sélection de cadeaux high-tech

Envie de sport, de musique ou de rester branché ? Les constructeurs du secteur high-tech n'ont pas oublié la Fête des mères, dans un monde qui se veut toujours plus connecté. Voici notre sélection d'idées cadeaux.

le bracelet connecté

Toujours très populaires et peu encombrants, les bracelets connectés ne sont aujourd'hui plus de simples gadgets. Un constat dont témoigne le nouveau Charge 4 de FitBit qui profite d'une belle finition, de multiples bracelets, et peut même faire office de montre discrète. Il intègre un GPS et ne se base donc pas sur celui de votre smartphone.

L'objet offre ainsi un meilleur suivi, d'autant que ce GPS est paramétrable selon les activités d'extérieur (running, marche, cyclisme...) et s'avère à l'essai très précis. Le Charge 4 profite également d'un suivi de l'activité cardiaque et peut toujours étudier le sommeil de sa porteuse. Un rendu détaillé est accessible via l'application FitBit dédiée.

Bracelet Charge 4, FitBit, 149 euros.

La montre intelligente



© Garmin

Bien connue des amatrices et des amateurs de sport, la marque Garmin décline sa montre connectée Vivomove 3 pour ces dames. Rebaptisée Vivomove 3S pour l'occasion, elle présente une variété de modèles élégants dôtés de bracelets aux coloris tendance et des cadrans inspirés de l'or rose et de l'or jaune. Si elle reprend les codes de l'horlogerie classique en misant sur un cadran rond et des aiguilles classique, un petit écran digital révèle ses fonctionnalités connectées, comme le suivi d'activité, les calories brûlées, le cycle menstruel, le sommeil, les pas effecutés dans la journée, mais aussi les notifications de messagerie ou encore les rappels d'agenda.

Vivomove 3S, Garmin, 249 euros.

Le casque audio

© Sennheiser

Le dernier Momentum Wireless s'affiche comme l'un des meilleurs casques supra-auriculaires de l'année. L'objet délivre un son riche et puissant, qui n'oublie pas de faire la part belle aux petits détails offerts par les instruments, tandis que les voix jouissent d'une belle présence sonore. L'ensemble profite d'un système de réduction de bruit actif offrant un bon compromis pour qui évolue dans des environnements bruyants. Un bouton dédié permet de commander Siri et Alexa, tandis qu'il reste possible de naviguer entre les différentes pistes d'un album pour écouter ses morceaux préférés. Le Momentum Wireless de 2019 s'affiche aujourd'hui comme une valeur sûre pour les mélomanes passionnés à la recherche d'un casque qui ne leur fera pas défaut.

Momentum Wireless, Sennheiser, 349 euros.

Les écouteurs sans fil



© Sony

Sony persiste et signe dans le domaine des écouteurs sans fil. Présentés début mai, les nouveaux WF-SP800N devraient ravir les personnes à la recherche d'un modèle prêt à les suivre pour tout type d'activité. Sony propose ici des écouteurs intra-auriculaires designs et modernes dotés d'un système permettant d'épouser parfaitement la forme de l'oreille et d'éviter les chutes intempestives. Ils peuvent donc aisément se joindre à une activité sportives intense, d'autant qu'ils ne se dégradent pas avec la transpiration. Côté son, ces SP800N promettent également une technologie de réduction de bruit active pour rester dans sa bulle. La marque japonaise met aussi en avant son savoir-faire en rendant ces écouteurs compatibles avec la technologie 360 reality audio qui permet d'écouter des morceaux avec un rendu 3D étonnant. Parallèlement, l'objet promet aussi le mode Extra Bass pour des graves plus profonds.

WF-SP800N, Sony, 200 euros (disponibilité juillet).

L'enceinte

© Ultimate Ears

Devenues des références en matière d'enceintes nomades, les Boom 3 d'Ultimate Ears sont toujours à la page pour les amateurs de musique qui aiment voyager ou souhaitent s'offrir un peu d'ambiance à la plage ou dans son jardin. Proposés en différents coloris, elles s'appairent aisément avec un smartphone Android ou iOS pour offrir une belle présence sonore. L'objet tient facilement dans un sac et profite d'une excellente autonomie de 20 heures. Etanches, les Boom 3 ne craignent pas l'eau et leur conception les rend assez robuste pour résister aux chutes.

Boom 3, Ultimate Ears, 149 euros.

l'appareil photo instantané

© Polaroid

Après avoir fait un retour fracassant en 2017 dans le marché des appareils photo instantanés, la marque Polaroid vient de lancer ce mois-ci une nouvelle gamme de modèles baptisée Polaroid Now. Des appareils aux couleurs pop qui reprennent le look rétro de leurs aînés apparus dans les années 1970, tout en les modernisant. On retrouve donc les fameuses photos au format carré et une ergonomie pensée pour une utilisation simple. Il est à noter que ce modèle inclut un système de mise au point automatique qui opère lui-même la bascule entre les photos de loin ou de paysages et les portraits rapprochés. On note enfin un effort fait sur la batterie qui promet d'assurer le job pour 15 packs de 10 films avant d'avoir besoin d'être rechargée.

Polaroid Now, Polaroid, 129,90 euros.