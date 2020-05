Fête des mères : une sélection de cadeaux Mode

La fête des mères est dans quelques semaines. Afin de trouver le cadeau qui ravira les mamans le 7 juin prochain, cette sélection de pièces mode s’inspire des grandes tendances du printemps-été.

Top, jupe, slingback, sneakers, accessoires… ces pièces égayeront les dressings des mamans pour un été placé sous le signe de la couleur et de la liberté.

Le t-shirt de l'été esprit vintage

© Havaianas.

Havaianas innove cet été. Alors que leurs célèbres tongs sont déjà sur tous les petons l’été - des terrasse parisiennes au bord des piscines - la marque brésilienne lance, cette saison, sa première collection de prêt-à-porter en France et en Europe. Inspirée du design brésilien et de ses célèbres plages, cette ligne beach-wear mixte se compose de T-shirts, shorts, maillots de bains, robes… Des pièces colorées qui n’attendent que l’été.

T-shirt Havaianas, 24,90 €.

La capsule qui dit tout haut ce que l’on pense tout bas

© Monoprix

Comme elle en a pris l’habitude, la marque Monoprix signe de son côté une jolie collection capsule pour célébrer les mamans. Des t-shirts, tote bags et pochettes aux messages drôles et explicites qui font toujours mouche : « All I need is Mum », « Favorite Mum », « Maman presque parfaite » ou encore « Super Mum ».

T-shirt, 9,99 €, Tote bag, 19,99 €.

L’incontournable slingback

© Jules & Jenn

C’est la tendance de ce printemps-été. Un temps délaissée, la slingback a opéré son grand retour dans les dressings la saison dernière. Ce soulier imaginé par Coco Chanel, en 1957, et qui doit son nom à sa bride arrière, est partout cette saison. Idéal pour sublimer une jupe longue, un jean 7/8, une combi, elle se décline dans toutes les couleurs et toutes les formes : talons fins, carrés ou encore à bout pointu comme ce modèle imaginé par la griffe responsable Jules & Jenn dont les pièces sont fabriquées en France et en Europe.

Ballerine Slingback, Jukles & Jenn, 95 €.

La montre de superhéroïne

© Swatch

Working girls, attentionnées, sportives… les mamans sont les héroïnes du quotidien. Pour qu’elles affichent au grand jour leurs super pouvoirs, Swatch signe pour la fête des mères son modèle « Wonder mom ». Un modèle pop inspiré de la première super héroïne de l’histoire des Comics : Wonder woman.

Montre Wonder Mom, Swatch, 80 €.

La collab aux motifs exotiques

© Camaïeu X La fiancée du Mékong

En plus de coller à la tendance green, les motifs palmiers, floraux et exotiques… ont la cote. Des motifs graphiques à retrouver sur la jolie collab signée Camaïeu et La Fiancée du Mékong. Les deux marques s’associent pour une capsule de douze pièces aux matières fluides et satinées et inspirées par l’Asie. Ces jupe, robe, top, chemise, pantalon et même kimono seront disponibles fin mai.

Collection Capsule, Camaïeu X La fiancée du Mékong, entre 15,99 € à 59, 99 €.

Les solaires écoresponsables

© Moken Organic Eyewear

C'est l'accessoire incontournable de l'été, que l'on dégaine pour profiter du coucher de soleil sur l'océan. Alors pour admirer ce specatcle naturel tout en protégeant l'environnement, la marque landaise Moken Organic Eyewear s'est lancée, dès sa création en 2014, dans la confection de modèles écoresponsables biosourcés et pour certains biodégradables. Parmi leurs nouveautés, la Léon joue avec les formes des années 1980 et un effet mat chic et sobre.

Solaire Léon, Moken Organic Eyewear, 64 €.

La basket rose pastel

© New Balance

Les couleurs sont toujours les stars de l’été. Sur les premières marches du podium, le rose pastel, le jaune, le bleu et le vert se taillent la part du lion cette saison. Parmi ses grands classiques, New Balance célèbre ainsi les couleurs poudrées avec son incontournable 574 décliné dans un joli rose bonbon.

574saz, New Balance, 100 €.