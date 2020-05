Vacances d’été 2020 : les réservations en hausse, la nouvelle aquitaine plébiscitée

Alors qu’Edouard Philippe a dévoilé le 14 mai dernier les contours du plan Marshall pour le tourisme, précisant par la même occasion que les séjours seraient remboursés en cas d’annulation liée au Covid-19, ces annonces semblent avoir rassuré les Français. Les réservations repartent.

Les Français n’attendaient que ça. Y voir plus clair avant de réserver leurs vacances d’été. Les propos du Premier ministre, jeudi dernier, semblent avoir mis un coup de frein à l’attentisme qui prévalait dans l’organisation des congés d’été. « Les Français peuvent prendre leurs réservations.

Les acteurs du tourisme se sont engagés à rembourser l’intégralité des réservations si ces derniers ne pouvaient pas s’y rendre en raison du Covid-19 », a-t-il ainsi déclaré, avant d’ajouter que « les Français pourront partir en juillet et en août ». Des déclarations rassurantes qui ont dopé les réservations ces derniers jours. C’est ce que constate la société VVF dans un communiqué, pour qui « les annonces du plan Marshall ont eu un effet immédiat sur les réservations ».

Des réservations en hausse, août plébiscité

Depuis des mois, les réservations étaient au point mort. Parmi les 62 % de Français qui n’avaient pas réservé leur séjour, 55 % d’entre eux attendaient, en effet, de voir comment la situation évoluerait, rapportait début mai VVF dans son Etude « Les Français et les vacances : les premiers impacts du confinement». Les éclaircissements apportés ces derniers jours ont visiblement convaincu les voyageurs de passer à l’action. Suite à l’annonce du gouvernement, la société VVF rapporte ainsi avoir enregistré une confirmation de réservation sur près de 53 % des dossiers en attente et réalisé, rien que sur la journée du 15 mai à midi, 50 % de son chiffre d’affaire de la semaine du 8 au 15 mai, atteignant quasiment le même chiffre d’affaire qu’une semaine classique avant la crise sanitaire, preuve du redémarrage de l’activité.

Sans trop de surprise, août à les faveurs des vacanciers. Près de 70 % des réservations portent ainsi sur le mois d’août, contre 33% en juillet. Les Français misent-ils sur la sécurité en prévoyant de partir plus tard ? Certainement, bien que traditionnellement, ils soient plus nombreux à partir en cette période.

La nouvelle aquitaine et la mer ont la cote, la montagne séduit toujours plus

Dans le peloton de tête des réservations, la région Nouvelle-Aquitaine est largement plébiscitée, suivie de la Bretagne et de l’Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, dans le top 20 des villages vacances de la marque VVF les plus plébiscités (semaine du 8 au 15 mai), sept se situent en Nouvelle-Aquitaine, trois en Bretagne, trois en Auvergne-Rhône-Alpes, et deux en Pays de la Loire.

Les Français semblent en effet vouloir profiter des côtes françaises et les destinations en bord de mer tirent leur épingle du jeu. Elles sont plébiscitées à plus de 65 %. L’ouverture, lors du premier week-end de déconfinement, de plusieurs plages de l’Hexagone pour la pratique d’activités dynamiques pourraient d'ailleurs les conforter dans leur choix de profiter des destinations côtières cet été. A noter, les réservations en montagne et moyenne montagne gagnent du terrain.