Guide d’achat pour choisir sa véranda

Chaque année, près de 80 000 vérandas sont construites en France. Agrandissement naturel de la maison, ouverte sur l’extérieur été comme hiver, cette extension attire de plus en plus de consommateurs. L'achat d'une véranda est dans vos projets, mais vous hésitez à vous lancer ? Découvrez notre guide d’achat pour vous aiguiller dans le choix de votre véranda.

Publi-rédactionnel

Quelle fonction pour votre véranda ?

Extension naturelle de votre logement, la véranda est généralement utilisée comme pièce à vivre : salon ouvert sur le jardin, salle à manger, jardin d’hiver… Certains la détournent même en cuisine ou en chambre à coucher. Les possibilités sont nombreuses et c’est la raison pour laquelle les vérandas connaissent un tel succès. Vous devez donc avant toute chose définir la fonction de cette pièce.

Quelles dimensions pour votre véranda ?

Une fois la fonction de votre véranda définie, il est temps de déterminer ses dimensions. Si celles-ci sont variables (de 10 à plus de 40 m²), elles ne dépendent pas seulement de vous, mais aussi de la commune dans laquelle vous résidez.

En effet, l'installation d'une véranda consistant en une modification de l’aspect extérieur de votre logement, vous devez solliciter une autorisation pour sa construction. Il existe plusieurs cas de figure :

• Si vous souhaitez réaliser une véranda de moins de 40 m², vous devez déposer une déclaration de construction préalable auprès de votre mairie.

• Si vous souhaitez réaliser une véranda de plus de 40 m², vous devez déposer une demande de permis de construire auprès de votre mairie ou de la Direction Départementale de l’Équipement (DDE).

Quel emplacement pour votre véranda ?

L'emplacement de votre véranda est un critère très important. Il dépend de la fonction à laquelle vous destinez cette pièce, mais également de l'orientation de votre maison.

Les orientations à privilégier pour l'installation d'une véranda sont les orientations est et sud :

• Une véranda exposée est sera ensoleillée le matin et ombragée dans l'après-midi, l'orientation idéale si vous vivez dans une région chaude

• Une véranda exposée sud bénéficiera d’un ensoleillement tout au long de la journée.

Quels matériaux et équipements pour votre véranda ?

Si l’acier a longtemps été le matériau le plus utilisé dans la construction des vérandas, c'est l'aluminium qui domine maintenant le marché. Facilement modulable, il est couramment utilisé pour sa résistance, sa facilité d'entretien ainsi que pour sa variété de coloris.

En ce qui concerne les vitres de votre extension, préférez un vitrage à isolation thermique renforcée ou un triple vitrage pour éviter les écarts de température trop importants (surchauffe en été, condensation en hiver). Sachez qu’il existe également des verres spéciaux anti-UV ou des verres à isolation phonique renforcée pour atténuer les bruits extérieurs.

Quel est le prix d’une véranda ?

Le prix d’une véranda est difficile à estimer et varie en fonction de plusieurs critères, notamment sa surface et les matériaux et équipements utilisés pour sa construction.

En moyenne, comptez 8 000 à 20 000 euros pour une véranda de 10 m² et à partir de 28 000 euros pour une véranda de plus de 40 m².

Faire appel à un spécialiste pour vous guider dans vos choix

Vous avez une idée plus précise pour votre projet, mais vous n'êtes encore sûr de rien ? N’hésitez pas à contacter un spécialiste de la véranda comme Véranda Gustave Rideau le leader français de la véranda en aluminium, qui saura vous guider et vous proposera un devis pour votre projet d’extension.

Pour être certain de choisir le meilleur vérandaliste, vérifiez que le fabricant a reçu les certifications suivantes :