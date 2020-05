Fête des pères 2020 : une sélection de cadeaux mode

La fête des pères coïncide cette année avec le premier jour de l’été. Pour être fin prêt le 21 juin, cette sélection permettra aux papas d’attaquer la saison estivale du bon pied.

T-shirt, short de bain, baskets, lunettes de soleil, polo innovant…Ces pièces n'attendront plus qu'une chose : être glissées dans la valise des vacances.

Le maillot imprimé

© Arthur

Les imprimés originaux ne sont pas réservés à la gent féminine. Loin de là. La griffe française Arthur signe pour l’été des maillots aux motifs chic et fantaisie pour nager dans le bonheur.

Short de bain Aqua, Arthur, 79 €.

La collab deux en un

© Vuarnet X Saint James

Le lunettier Vuarnet et la griffe Saint James s’associent le temps d’une collaboration réussie. Pour un look d’été sans fausse note, ces deux marques françaises amoureuses des grands espaces donnent naissance à des solaires au bleu profond rappelant l’univers marin de Saint James et à une marinière, pièce emblématique de la griffe arborant le célèbre V rouge de Vuarnet. Un duo gagnant.

Lunettes Saint James x Vuarnet, 199€ , Marinière Saint James x Vuarnet, 65€.

La paire de basket écologique

© Caval

La jeune marque Caval fait de l’originalité sa marque de fabrique. Après avoir lancé les premières baskets dépareillées - doté d'un pied droit et gauche un brin différent - la griffe dévoile ses premiers modèles vegan. Conçus à base de déchets de pomme, de coton bio, de polyuréthane recyclé et de caoutchouc naturel recyclé, ces modèles au look rétro sont certifiés Peta. Ils seront disponibles le 13 juin.

Basket Vegan, Caval, 139 €.

Le haut graphique

Pour les papas cool adeptes de pièces graphiques, l’esprit wax de la griffe Maison Château rouge dope le dressing masculin en un clin d’œil. Preuve en est avec ce t-shirt résolument design.

T-shirt Maison Château Rouge, Monoprix, 40 €.

Le polo technique chic

© Helly Hansen

Qui a dit que les vêtements techniques n’étaient pas fashion ? Certainement pas la marque Helly Hansen, qui lance pour l’été sa collection Solen. Des modèles aux coupes résolument design, à l’image de sa version polo, qui offrent une protection solaire 50 +. Une protection rendue possible grâce à une technique responsable : l’infusion de graines de café recyclées dans les fibres de leur tissu haute performance, qui gardent en prime au sec.

Polo Life active Solen, Helly Hansen, 60 €.

Le t-shirt made in France

© La gentle Factory

La relocalisation de la production et la mode éthique sont au coeur de l'actualité. Conciliant les deux, la marque de vêtement made in France La gentle Factory fait son effet avec ses pièces fabriquées dans l’Hexagone et aux messages fun.

T-shirt La french touch, La gentle Factory, 35 €.

La carte cadeau mode spécial papa

© Le grand dressing

Il est allergique aux séances de shopping mais aime cultiver son look ? Les services de location de vêtements, bien connus par le public féminin, existent aussi pour ces messieurs. Pour la fête des pères, Le grand dressing, service de box de vêtements éco friendly à louer, propose ainsi des cartes cadeaux. Un présent orignal qui permettra aux papas de renouveler leur dressing en recevant pendant deux, trois ou quatre mois des box contenant un ou deux looks complets.

Carte cadeau Le grand dressing deux mois, deux coffrets contenant une tenue complète (trois pièces et un accessoire), à partir de 79,80 €, retour inclus.