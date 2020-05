Fête des pères : une sélection de cadeaux beauté

La tradition veut que l'on offre un cadeau à son papa pour la fête des pères qui se tiendra cette année le 21 juin. Les produits de beauté ont souvent la cote. Voici notre sélection d'idées cadeaux pour les hommes qui aiment prendre soin d'eux.

La crème de coiffage rétro

© Barberstation/Bleu Libellule

Avec leur packaging old school, les produits Barberstation tout droit venus des Pays-Bas vont faire un carton auprès de tous les papas pour qui la calvitie est loin d'être d’actualité. Parmi la gamme proposée en exclusivité chez Bleu Libellule, on se laissera tenter par la crème de coiffage Cream medium hold formulée à partir d’eau. Soluble, elle apporte tenue et brillance à la fois.

Crème de coiffage Cream medium hold, Barberstation, en exclusivité chez Bleu Libellule, 14,90 euros.

Le kit du rasage à l'ancienne

© Wilkinson

Pour que les papas puissent se prendre pour des barbiers professionnels, Wilkinson commercialise un kit complet comprenant un rasoir en acier inoxydable à la finition chromée, cinq recharges de lames, un blaireau en poils naturels, ainsi qu’un savon doux pour la barbe. Le rasage sera précis sans provoquer d’irritation de la peau. Un coffret à retrouver en grandes et moyennes surfaces.

Coffret Premium Collection, Wilkinson, 28 euros.

Le shampooing fortifiant

© C.Robin

Le coiffeur visagiste et spécialiste de la coloration, Christophe Robin, propose un shampooing pour homme très naturel sous forme de pâte lavante, composé de rassoul qui est riche en sels minéraux, lequel est associé à une micro-algue originaire de l’île de Tahiti. Ce soin est à utiliser autant que nécessaire, selon l’expert, afin de nettoyer en profondeur et reconstruire le cheveu pour éviter qu’il ne casse ou tombe.

Pâte lavante épaississante au rassoul pur et algue de Tahiti, Christophe Robin, 39 euros.

Le rasoir électrique premium

© Braun

Parmi la liste de rasoirs électriques haut de gamme que propose la marque Braun, le Series 8 convient à tous les hommes qui aiment se raser de près. Pour faciliter l’opération, cet appareil dispose d’une tête pivotante et de trois éléments de coupe qui viennent épouser le contour du visage. La technologie Intelligent Sonic dont il est doté s’adaptera à chaque papa avec plus de 10 000 micro-vibrations, qui donnent l’impression d’un coussin sur lequel le Series 8 peut plus facilement glisser sans coupures à la clé.

Series 8, Braun, à partir de 229 euros.

La fragrance de l'été

© Calvin Klein

Grâce à l’inventivité de l’artiste Joe Cruz, l’iconique eau de toilette CK One de Calvin Klein se met à l’heure d’été avec un nouveau flacon pop art, arborant une jolie couleur turquoise et un capuchon jaune fluo. Les notes de gingembre viennent se mêler à des essences plus boisées et chaudes. Une fragrance mixte déclinée en 100 ml qui donnera envie d’embrasser tous les papas.

CK One Summer, Calvin Klein, 60 euros.