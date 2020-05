Fête des pères : une sélection de cadeaux high-tech

Attendue pour le 21 juin prochain, la fête des pères se présente comme une belle occasion de faire plaisir aux passionnés de technologie, aux mélomanes, aux gamers mais aussi aux sportifs. Voici notre sélection d'idées cadeaux pour les papas branchés.

Les écouteurs sans fil

© Sennheiser

Déjà très largement plébiscités l’an passé notamment par nos soins, les écouteurs Momentum True Wireless de Sennheiser reviennent en 2020 dans une nouvelle version revue et corrigée. Plus fins et dotés d’un design mieux épuré, ces intra-auriculaires premium s’affichent comme une référence en matière de son, comparé à la concurrence. Le spécialiste audio allemand ajoute une réduction du bruit active qui ne dénature pas la qualité audio, avec une belle restitution des instruments et de la voix des interprètes, précise et équilibrée. Les basses sont d’ailleurs un peu plus présentes que sur le précédent modèle. Sennheiser ajoute également la fonction «Transparent Hearing» activable d'une simple pression afin de permettre d’écouter les voix et les bruits extérieurs sans avoir à retirer les écouteurs de ses oreilles. Confortables, ils permettent également de partir faire sa session running sans crainte de les voir glisser.

Momentum True Wireless 2, Sennheiser, 299 euros.

Le casque audio

© X by Kygo

Encore méconnue, la marque norvégienne X by Kygo commence à se forger une solide réputation chez les amateurs de musique. Poussée par le DJ et producteur Kygo, elle propose en effet une gamme de casques audio et d'écouteurs de bonne facture. En atteste, le Xenon. Un casque supra-aural reconnaissable à ses X gravés sur les écouteurs et dont les LED peuvent s'illuminer pour une touche électro. Confortable et bien fini, il dispose d'un système de réduction de bruit active et d'une excellente autonomie de près de 24 heures d'écoute pour ce modèle Bluetooth. Côté son, le Xenon se montre présent dans les basses sans négliger mediums et aigus, ce qui ne réserve pas son usage au seul genre électro que les connaisseurs de Kygo adulent. En somme, un casque polyvalent. L'objet est disponible en noir, gris et blanc.

Xenon, X by Kygo, 199 euros.

La montre de sport connectée

© Polar

Pensée principalement pour les sports en extérieur, la nouvelle montre connectée Grit X de Polar se présente comme un modèle robuste répondant à des normes de résistance de niveau militaire. La Grit X innove d'abord avec une fonctionnalité Hill Splitter, capable de distinguer les côtes, les descentes et les sections plates avec un aperçu mieux détaillé que les autres modèles qui mettent l'accent sur le dénivelé sans préciser les différences. Autre point intéressant, lors d'une activité sportive prolongée ou intense, la montre est capable de conseiller quand son porteur doit boire et se ravitailler. Prête pour les conditions extrêmes et profitant d'un boîtier tout en acier, elle dispose en outre de toute une batterie de capteurs et d'un GPS pour en faire un objet polyvalent, avec un programme de coaching pour chaque sport.

Montre Grit X, Polar, 429,90 euros.

la caméra de poche

© PNJ

La nouvelle PNJ Pocket présente des atouts intéressants pour les vidéastes amateurs. Cette petite caméra sphérique est montée sur un système de stabilisation motorisée qui assure de restituer une séquence fluide et sans tremblement digne du cinéma. Parfaite pour les traveling ou encore pour se filmer soi-même dans certaines situations, elle dispose d'un petit écran tactile pour contrôler le stabilisateur et caler l'objectif sur son sujet par exemple, mais aussi pour offrir un retour vidéo discret. La PNJ pocket peut filmer en 4K et sa taille de 13 cm de long pour 3,8 cm de large et 4,1 de profondeur en fait un outil qui peut être glissé dans la poche. Un compagnon pratique pour immortaliser ses voyages et éviter de pomper toute la batterie de son smartphone.

PNJ Pocket, PNJ, 229,90 euros.

l'appareil photo



© Fujifilm

Instax décline sa collection 2020 parmi ses appareils photos instantanés. L'Instax Mini 11 rejoint donc sa grande famille qui a largement contribuée à repopulariser ce type d'appareils. On y retrouve donc les films au format carte de crédit, mais ce nouveau modèle ajoute quelques fonctionnalités intéressantes. Ainsi le Mini 11 intègre une fonction exposition automatique qui ajuste l'usage du flash et la vitesse d'obturation de l'obectif en fonction de la luminosité de la scène à immortaliser. Un vrai plus sur ce type d'appareil afin d'éviter les photos surexposées qui ont tendance à effacer les couleurs. En outre, un mode selfie permet d'offrir des auto-portraits plus soignés. Côté design, le Mini 11 joue la carte de l'appareil épurée tout en offrant une bonne prise en main.

Instax Mini 11, Fujifilm, 79 euros.