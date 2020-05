Coronavirus : quels sont les pays européens où l’on pourra voyager cet été ?

Alors que les frontières de l’espace Schengen sont restées fermées plusieurs semaines durant du fait de l’épidémie de Coronavirus et que certaines le sont toujours, les Français pourront-ils voyager en Europe cet été ? L’agenda de réouverture des frontières européennes se précise, laissant entrevoir un espoir de voyage au sein de plusieurs pays du Vieux Continent cet été.

Face à l’absence d'une politique européenne commune, chaque Etat membre rouvre ses frontières et relance son activité touristique à son rythme. Quelques pays ont déjà rouvert leurs frontières. D’autres, tels que l’Italie ou la Grèce, passent à la vitesse supérieure et espèrent sauver la saison touristique en accueillant les voyageurs, respectivement début juin et début juillet.

L’Espagne, mise elle aussi sur une réouverture en juillet, sans avancer de date précise. Plusieurs pays européens envisagent par ailleurs de maintenir des périodes de quarantaine.

L’Italie relance son activité touristique dès le 3 juin

L’Italie, durement frappée par l’épidémie, compte relancer l’activité touristique sans plus tarder. La péninsule rouvrira ses frontières le 3 juin s'imposant ainsi comme le premier pays européen à accueillir à nouveau des voyageurs. Dans l'intervalle, le pays a décidé de rouvrir progressivement ses sites historiques ou culturels. Plusieurs d'entre eux ont déjà rouvert leurs portes au public, à l’image de la basilique Saint-Pierre, de même que la Galerie Borghese ou le musée du Capitole à Rome. Le site de Pompéi, au sud de Naples, sera accessible dès demain mardi 26 mai. Les Musées du Vatican, haut lieu de tourisme mondial avec près de 7 millions de visiteurs par an, ont par ailleurs annoncé samedi leur réouverture le 1er juin, sur réservation.

Le Portugal attend les voyageurs cet été

Le Portugal, par la voix de son ministre des affaires étrangères, Augusto Santos Silvadit, s’est voulu plus que rassurant. « Les touristes sont les bienvenus cet été », a précisé ce dernier, vendredi 22 mai, à L’Observador, comme le rapporte le Figaro. Alors que les liaisons aériennes n’ont pas été totalement suspendues au sein de l’Union européenne, le nombre de liaisons devrait également être revu à la hausse d’ici à l’été. Interrogé par Business travel France, le directeur de l’office de tourisme du Portugal en France, Jean-Pierre Pinheiro, précisait ainsi le 20 mai dernier : « la TAP a repris ses vols vers Paris. La plupart des autres compagnies ont confirmé qu'elles reprendront les vols en juillet, comme Transavia du groupe Air France ou Easyjet ».

Concernant l’accueil des voyageurs Français et étranger, lui aussi a tenu à rassurer les touristes : « Nous faisons tout pour que les français puissent voyager à nouveau au Portugal. Nous sommes prêts! Concernant les frontières nous attendons. Nous menons des discussions bilatérales au niveau de l'Union Européenne. Du côté portugais les frontières sont ouvertes, nous attendons donc une décision de la France. Nous sommes prêts à accueillir les touristes...». Un discours qui laisse penser que tout est mis en place pour permettre aux voyageurs de séjourner au Portugal cet été, et ce bien que la frontière entre le Portugal et l’Espagne soit toujours fermée. Des négociations sont d'ailleurs en cours.

Pour les voyageurs qui souhaiteraient se rendre au Portugal en voiture, le secrétaire d’Etat aux communautés portugaises à l’étranger a, de son côté, évoqué le 8 mai dernier travailler sur le projet d’une voie dédiée, qui permettrait aux automobilistes de rejoindre le pays en traversant par exemple l’Espagne, depuis la France, ou d’autre pays.

La Grèce rouvre ses liaisons aériennes dès juillet

Particulièrement dépendante du tourisme, puisque ce secteur représente plus de 20 % du PIB, la Grèce, par l’entremise de son Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, a annoncé le 20 mai dernier vouloir lancer la nouvelle saison touristique à partir du 15 juin. Les vols directs avec l’étranger reprendront quant à eux progressivement, à partir du 1er juillet, a ajouté ce dernier. La liste des liaisons aériennes devrait être annoncée fin mai, a par ailleurs précisé le ministre du Tourisme Harry Theocharis. « Les premiers pays avec lesquels les liaisons pourront reprendre sont les pays des Balkans, peu touchés par l'épidémie, et les pays du nord de l'Europe, notamment l'Allemagne, puis ensuite les pays de la région plus large comme Israël et Chypre», a par la suite explicité le ministre lors d'une allocution télévisuelle. Si les mesures de quarantaine sont levées, des tests de dépistages aléatoires pourraient cependant être appliqués aux touristes. Egalement très dépendante du tourisme, Chypre rouvrira ses aéroports aux vols commerciaux en provenance d'une vingtaine de pays à partir du 9 juin.

L’Espagne vise la réouverture en juillet

Après avoir semé le doute début avril, en évoquant la possibilité de ne pas accueillir de touristes étrangers cet été, la péninsule ibérique a revu sa copie. Samedi 23 mai, le pays a annoncé sa réouverture cet été aux voyageurs étrangers. Ces derniers pourraient ainsi revenir en juillet,a précisé le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Une annonce cruciale pour la deuxième destination touristique au monde dont le déconfinement se poursuit. Depuis ce lundi 25 mai, Madrid et Barcelone, les deux principales villes du pays, ont ainsi rouvert leurs terrasses et leurs espaces verts.

Les pays scandinaves naviguent entre ouverture, restriction et despistage

La Suède garde le cap et reste ouverte aux européens. Le pays, qui de manière générale n’a pas imposé de confinement strict à sa population et n’a jamais fermé ses frontières aux ressortissants des Etats membres, accueillera tout logiquement les voyageurs cet été. Seuls les ressortissants étrangers, hors UE, se voient interdire les voyages non essentiels en Suède, jusqu’au 15 juin.

Son voisin la Norvège ne s’inscrit en revanche pas du tout dans cette philosophie. La Norvège semble ainsi vouloir maintenir une politique stricte quant à l’entrée des ressortissants étrangers cet été. Le site de l’office de tourisme norvégien rappelle en effet que le pays a fermé ses frontières aux étrangers ne détenant ni permis de séjour ou de travail Norvégien jusqu’au 20 août. Une règle générale qui pourrait toutefois être assouplie. Le 15 juin au plus tard, le gouvernement décidera d’ouvrir ou de maintenir fermées les frontières aux voyageurs en provenance des pays scandinaves. Concernant les ressortissants des autres Etats membres, le gouvernement décidera, au plus tard le 20 juillet, si les voyageurs en provenance d’autres pays proches pourront se rendre sur son territoire cet été.

De son côté, l’Islande, destination de plus en plus plébiscitée par les Français l’été, qui n’a pas non plus fermé ses frontières aux ressortissants européens, leur impose une quarantaine à leur arrivée sur le territoire depuis fin avril. A partir du 15 juin d’autres alternatives pourraient leur être proposées, a précisé le gouvernement islandais le 12 mai dernier. Les voyageurs pourraient ainsi avoir le choix entre un test de dépistage à leur arrivée, une quarantaine, ou bien apporter la preuve, via un certificat médical, qu’ils ne sont pas contaminés. Les détails de ces mesures d’assouplissement de la quarantaine seront dévoilés fin mai. Les voyageurs pourraient également devoir télécharger l’application de traçage officielle du gouvernement islandais, déjà utilisée par 40 % de la population.

Le Royaume-Uni imposera une quarantaine au moins jusqu’à fin juin

Il faudra attendre encore un peu avant de se rendre au Royaume-Uni sans contrainte. Le gouvernement britannique a en effet annoncé vendredi 22 mai, l’instauration d’une quarantaine (quatorze jours) pour les voyageurs étrangers arrivant sur son sol, y compris pour les Français. Cette mesure controversée sera appliquée à partir du 8 juin et réexaminée toutes les trois semaines. Elle devrait ainsi être appliquée au minimum jusqu’au 28 juin. Une décision que regrette la France qui annonce être «prête à mettre en place une mesure de réciprocité», selon une déclaration du ministère de l'Intérieur.

La France et ses voisins du nord rouvrent leurs frontières communes mi-juin

Le 15 juin prochain, les citoyens français devraient également pouvoir circuler chez leurs voisins du nord. La France, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche rouvriront en effet à cette date leurs frontières communes si la situation le permet.

