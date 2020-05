Une sélection de produits minceur à tester avant l'été

Alors que l'été se profile et après des semaines passées à grignoter en confinement, la chasse aux kilos est plus que jamais d'actualité. Pour ne pas complexer en maillot de bain à cause de quelques rondeurs plus ou moins disgracieuses, voici notre sélection de produits minceur à se procurer.

Le soin pour des jambes fuselées

© Oenobiol

Pour retrouver une jolie silhouette sans forcément passer par un régime drastique, Oenobiol a créé pour les femmes son premier soin beauté amincissant pour des jambes affinées. Afin d’obtenir un résultat optimal, il est recommandé d’appliquer ce soin matin et soir en effectuant de petits massages des chevilles vers la taille, et en insistant sur les cuisses, les hanches et les fesses. Sa formule à base notamment de caféine, de marron d’Inde, d’anis vert et buis, ainsi que d’huiles de jojoba, de germe de blé et d’amande douce permet de faire fondre les capitons et de laisser la peau lisse et hydratée.

Soin beauté amincissant jambes sublimes, Oenobiol, 27,90 euros.

Les capsules drainantes

La peau d’orange reste l'ennemi juré de la plupart des femmes. Mary Corh a développé le complément alimentaire minceur Multi Slim Capsules à base de guarana et de cola pour leur action brûle-graisse, et d’hibiscus pour faciliter le drainage et l’élimination en eau. La marque préconise de prendre une capsule lors du petit-déjeuner, puis une seconde au moment du déjeuner. On peut associer ce rituel avec la crème minceur effet drainant corps et son applicateur cinq billes, à utiliser matin et soir.

Multi Slim Capsules, Mary Cohr, 39 euros la boîte de 60.

Le gel contre la cellulite

© Auriège

Issu de la gamme Chrono Silhouette d’Auriège, le gel correction zones rebelles cible la cellulite en profondeur. Ce soin est composé de caféine associée à de la grenade et du lotus sacré. A terme, et sous condition d’une utilisation régulière, il aide à raffermir la peau et à gommer l’effet peau d’orange notamment sur les hanches et le ventre.

Gel correction zones rebelles, Auriège, 29 euros.

L'huile de massage détoxifiante

© Weleda

Estomper les capitons, voilà la promesse de l’huile de massage minceur de la marque Weleda. Après la douche ou le bain, on l’applique deux fois par jour sur la peau encore humide en réalisant de petits mouvements circulaires. Privilégier les zones à traiter pour davantage de résultat. Cette huile est formulée à partir d’extraits de bouleau, lequel est connu pour ses propriétés diurétiques et détoxifiantes. La peau est raffermie et tonifiée.

Huile de massage minceur, Weleda, 21,70 euros.

L'appareil anti-graisse

© Silk'n

A tous ceux qui peinent à aller courir tous les matins, le Lipo de Silk’n qui transforme les cellules graisseuses en muscle, va devenir leur allié. Cet appareil à utiliser à domicile combine laser à faible intensité et électrostimulation musculaire. Chaque zone ciblée (ventre, taille, cuisses, fesses, haut des bras) doit être traitée pendant une quinzaine de minutes, jusqu’à trois fois par semaine. Le résultat est visible au bout de deux mois de traitement, lequel est, selon la marque, indolore et sans effets secondaires. Dans le cas contraire, il est impératif d’aller consulter un médecin.

Lipo Silk’n, Silk’n, 499,95 euros.

