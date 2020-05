Puy du Fou, Zoo de la Flèche, Château de Versailles, Mont Saint-Michel… où en sont les réouvertures ?

Le déconfinement se poursuit, permettant aux sites patrimoniaux et de loisirs d'annoncer leurs réouvertures les uns après les autres. Alors que le Puy du Fou prévoit de rouvrir son site le 11 juin, plusieurs grands parcs animaliers, à l’instar du célèbre Zoo de la Flèche, et quelques châteaux, à l’image de celui de Chantilly, ont déjà accueilli leurs premiers visiteurs post-confinement dès le week-end de l’ascension.

Tour d’horizon, du calendrier de réouverture des parcs d’attraction, parcs animaliers et domaines patrimoniaux.

Les châteaux rouvrent au fur et à mesure… Versailles toujours fermé

Ils figurent parmi les premiers, avec les « petits » musées, à avoir offert aux citoyens la possibilité de s’évader. Plusieurs parcs et châteaux ont en effet déjà rouverts leurs grilles sans pour autant baisser la garde. Les plus « grands » restent toutefois encore fermés, à l’instar du Château de Versailles.

- Le château de Chantilly (Oise) : au nord de Paris, le Château de Chantilly a partiellement rouvert jeudi 21 mai. A ce jour, seul le château et son exposition « Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves », inauguré juste avant le confinement, sont accessibles. Le parc et les grandes écuries restent pour l’instant fermés.

- Le domaine de Vaux le Vicomte (Seine-et-Marne) : le domaine privé de Vaux-le-Vicomte a reçu le feu vert de la préfecture de Seine-et-Marne pour rouvrir ses jardins et son parc. Ces derniers sont accessibles les week-ends et jours fériés. Le nombre de visiteurs est toutefois limité à 1000 personnes pour une superficie de 400 hectares, « soit une surface de 4.000 m2 par visiteur », notait avec humour le 20 mai dernier à l’AFP la famille de Vogüé, propriétaire des lieux.

- Le château de Versailles (Yvelines) : la demeure du Roi Soleil reste pour l’heure fermée au public, au grand dam de Stéphane Bern, qui vendredi 22 mai a exprimé son incompréhension quant à l’absence de réouverture des grands sites patrimoniaux à l’instar de Versailles ou Chambord, sur les ondes de France Inter. « Dans ces grandes salles c'est tellement facile de ne recevoir que 10 personnes! », a-t-il noté en demandant aux sites patrimoniaux et à l’état de faire preuve « d’un peu d’imagination » pour rouvrir, rapporte l'AFP.

- Le Parc de Sceaux : pour l’heure, le parc de Sceaux est toujours fermé au public. Comme nombre de grands parcs, le domaine attend les prochaines annonces gouvernementales, fixées au 2 juin, pour envisager sa réouverture.

- Le Domaine de Saint Cloud (Ile-de-France) : le Domaine national de Saint-Cloud, sa grande cascade et son parc de 460 hectares restent jusqu’à nouvel ordre interdit d’accès.

- Le château de Fontainebleau et ses parcs et jardins (Seine-et-Marne) : c’est une ouverture partielle qu’a amorcé le château de Fontainebleau. Si son parc a rouvert le 25 mai, les jardins seront quant à eux accessibles dès le 2 juin, et le château début juillet. Afin de respecter les mesures barrière et la distanciation sociale, les groupes seront toutefois limités à dix personnes au sein des espaces verts.

- Le Château de Chambord (Loir-et-Cher) : comme Versailles, le Château de Chambord n’est pas non plus accessible au public. En revanche, le parc de 1000 hectares et le sentier balisé de la Grande Promenade ont rouvert le 11 mai dernier.

- Le Château d’Amboise (Val de Loire) : demeure des rois de France à la Renaissance et lieu de sépulture de Léonard de Vinci, le Château d’Amboise accueille à nouveau, tous les jours, les amoureux des châteaux de la Loire depuis le 20 mai. Jusqu’au 30 juin, les horaires de visites ont été aménagés entre 10 h et 18 h 30.

- Le Château du Clos Lucé (Val de Loire) : le Château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci relié au château d’Amboise par un souterrain, qui à l’époque permettait au génie italien et au roi François Ier, grand amateur de lettres, de se retrouver quotidiennement, a lui aussi rouvert le 20 mai. Son parc est également accessible. Le site préconise, par ailleurs, des visites aux horaires les moins fréquentés (9h-10h / 13h-14h / 17h-19h).

- Le Mont Saint Michel (Manche) : haut lieu touristique, le village du Mont Saint-Michel est, depuis le 11 mai - premier jour du déconfinement - accessible aux visiteurs. A noter toutefois, depuis le 21 mai, la mairie du Mont Saint-Michel a imposé le port du masque à ces derniers. Une mesure prévue, entre 10 h et 18 h, les weekends et jours fériés jusqu'au 1er juin, précise l'AFP.

- La Citadelle de Besançon (Bourgogne-Frache-Comté) : chef d'oeuvre de Vauban, qui s'étend sur près de 12 hectares et surplombe la vieille ville, la Citadelle de Vauban reste pour l'heure inaccessible au public.

Les grands parcs de loisirs se préparent à ouvrir entre mi-juin et juillet

- Le Puy du fou (Vendée) : situé en zone verte, c’est-à-dire dans une zone moins touchée par l’épidémie, le parc vendéen multi-récompensé - meilleur parc au monde, meilleur parc européen, bien connu pour ses grandes fresques historiques – a annoncé sa réouverture le 11 juin prochain. Cette annonce fait suite à la décision du président de la République de rouvrir les sites touristiques et parcs à thème en zone verte, à partir du 2 juin. Une décision que salue le Puy du Fou, précisant dans un communiqué que « compte tenu du délai de préparation logistique impérative qui précède l’ouverture du site, le Puy du Fou accueillera ses visiteurs le jeudi 11 juin prochain, et jusqu’au 1er novembre 2020. » Le parc, qui a accueilli 2,3 millions de visiteurs en 2019, mettra en place toutes les mesures sanitaires nécessaires et validées « main dans la main avec l'État », a assuré Nicolas de Villiers à l’AFP. Parmi elles, « le parc prévoit notamment de réduire les capacités d'accueil des différents spectacles ». Les équipes seront dotées de masques et une restauration adaptée remplacera le buffet. Outre son univers légendaire, cette année le site se réjouit par ailleurs de dévoiler au public son nouveau spectacle « Les Noces de Feu » et son nouveau hôtel, Le Grand Siècle.

- Futuroscope (Vienne) : à la suite des déclarations concernant le Puy du Fou, le Futurscope, également situé en zone verte, pourrait de son côté rouvrir également mi-juin, si les autorités le permettaient, rapporte l’AFP. Les déclarations faites sur France Info par Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes qui détient le site poitevin dédiée aux technologies, vont en effet dans ce sens. « Nous pourrions, nous, être prêts à ouvrir le parc du Futuroscope ou les parcs Walibi en France (également propriétés de la Compagnie des Alpes) à la mi-juin » a déclaré ce dernier. « Nous sommes prêts, nous attendons le feu vert définitif », ajoutant cependant que, du fait des mesures sanitaires, les parcs ne pourraient pas dans un premier temps accueillir autant de visiteurs que d'habitude.

- Le parc Astérix (Oise) : fermé jusqu’à nouvel ordre, le parc d’attraction Gaulois également détenu par la Compagnie des Alpes (Futuroscope, Parcs Walibi) fait face, de son côté, à une autre problématique. Le site est en effet implanté dans l’Oise, en région parisienne, et donc en zone rouge. Ce qui n’empêche pas son directeur général Nicolas Kremer d’espérer une réouverture autour de la mi-juin, comme il l’a expliqué sur France bleu Paris ce mardi 26 mai. Une réouverture qui serait encadrée par des mesures sanitaires strictes : port du masque dans certaines attractions, désinfection accrue de ces dernières, et une gestion des flux adaptée pour préserver les distanciations sociales, a-t-il précisé. Pour l’heure, le site attend les prochaines annonces du gouvernement.

- Disneyland Paris (Seine-et-Marne) : au même titre que le Parc Astérix, le parc à thème Disney Land Paris attend les annonces des autorités françaises, et aucune date officielle n’a été dévoilée à ce jour. Lui aussi situé en zone rouge, le site, qui a accueilli près de 10 millions de visiteurs en 2018, espère pouvoir rouvrir cet été, selon Le Parisien.

- Le parc Spirou (Vaucluse) : inauguré en 2018, le Parc d’attraction Spirou, situé à 10 minutes d’Avignon en Provence, a annoncé ce mardi 26 mai, qu’il rouvrira ses portes le 20 juin, pour sa 3 ème saison. Le nombre de visiteurs sera toutefois limité à 3000 personnes, précise le site dans un communiqué. Le parc à thème inspiré par le personnage de bande dessiné Spirou et ses 21 attractions ne seront ouverts que les week-ends, jusqu’au 11 juillet.

- Vulcania (Auvergne-Rhône-Alpes): le site de loisirs et d’apprentissage auvergnat consacré à l’activité volcanique a fait, à ce jour, le choix d’attendre le mercredi 1er juillet, « sous réserve de l’aval des autorités françaises » précise-t-il sur son site, pour rouvrir ses portes. Quatre nouveautés attendent le public cette année, dont La forêt des légendes, un parcours en extérieur et en pleine nature.

Les parcs animaliers oscillent entre ouverture et derniers préparatifs

Tous fermés depuis la mi-mars, les parcs animaliers qui n'ont jamais cessé de s'occuper de leurs pensionnaires, et s’organisent activement. Certains ont déjà retrouvé les visiteurs, d’autres s’apprêtent à les accueillir.

- Le zoo parc de Thoiry (Yvelines) : proche de la Capitale, le zoo safari de Thoiry a rouvert, en partie, le 20 mai dernier. Seul son espace Safari, que les visiteurs parcourent en voiture sans avoir la possibilité de descendre de leur véhicule, est à ce jour accessible. Le zoo à pied reste pour l’instant fermé. Cette réouverture, qui a coïncidé avec le pont de l’ascension, a affiché complet jeudi et vendredi dernier. Des tarifs spéciaux sont par ailleurs appliqués jusqu’au 1er juin.

- Le ZooParc de Beauval (Loir-et-Cher) : parc animalier le plus fréquenté de France, le ZooParc de Beauval s’apprête de son côté à retrouver son public le 2 juin. Une réouverture qui se fera en limitant le nombres de visiteurs, a précisé sa direction à l’AFP : « Par sécurité et pour rassurer ses visiteurs, la direction de Beauval a décidé de limiter à 50% sa capacité d'accueil », tout en précisant par ailleurs qu’en « juin et juillet, le ZooParc accueille d'ordinaire moins de 30% de sa capacité maximale de visiteurs. (...) La fréquentation ordinaire est calme et se situe autour de 1.000 à 3.000 personnes par jour en semaine, de quoi s'étaler largement dans les allées de Beauval ». Pour ce faire, le parc a prévu de revoir sa durée d’ouverture à la hausse. Le masque sera par ailleurs obligatoire dans certains espaces à l’instar des serres, des boutiques, des toilettes et durant les spectacles.

- Le zoo de la Flèche (Sarthe) : de son côté le zoo de la Flèche, bien connu grâce à la série télévisée « Une saison au zoo » et ses hébergements insolites et haut de gamme situés au plus près des animaux, a rouvert ses portes le 20 mai dernier. Le troisième site touristique en plein air des pays de la Loire s’appuie sur un protocole sanitaire strict. « Tout est pensé et déployé dans une logique de sécurité sanitaire, jusque dans les moindres détails : signalétique, organisation de la désinfection des dispositifs accessibles au public, mise à disposition de gel hydroalcoolique, mise en place de protection pour les salariés… » a fait savoir le site sarthois dans un communiqué. Les hébergements du Safari Lodge, qui permettent aux visteurs de dormir face aux lémuriens, aux tigres, aux lions, aux loups ou encore aux ours, devraient quant à eux reprendre leur activité vers la mi-juin a précisé l’établissement.

- Zoo de la Palmyre (Nouvelle Aquitaine) : fermé depuis la mi-mars, le Zoo de la Palmyre, autre institution en matière de parc animalier, espère accueillir le public début juin. Situé entre Royan et l’île d’Oléron, ce parc familial, inauguré il y a 54 ans, est l’un des sites les plus visités de Charente-Maritime. Il accueille chaque année près de 600 000 visiteurs.

