Où acheter une voiture neuve au meilleur prix ?

L’achat d’une voiture neuve n’est pas un choix que l’on peut prendre à la légère. Étant donné que votre véhicule vous accompagnera pendant plusieurs années au quotidien, il est important qu’il réponde à vos besoins. Une fois que vous avez sélectionné un modèle qui correspond à vos critères, il vous faut trouver le revendeur proposant le meilleur prix possible. Nous vous détaillons tous les choix de revendeurs à votre disposition pour que vous ne passiez pas à côté d’une bonne affaire.

Publi-rédactionnel

Chez un concessionnaire automobile

L’un des choix les plus courants pour acheter une voiture neuve est de se rendre chez un concessionnaire. Un concessionnaire automobile est une entreprise vendant des voitures d’une seule marque. Sur place, les professionnels peuvent vous conseiller si vous avez des doutes sur le choix du modèle. Il vous est également possible de négocier le prix d’achat d’une voiture neuve auprès d'un concessionnaire, de l’ordre d’environ 5 % du prix initial. Par conséquent, la remise sera limitée, d’autant plus que le coût de votre véhicule peut vite s’élever chez un concessionnaire en fonction des options que vous aurez choisies. Optez donc pour celles qui vous semblent les plus essentielles afin d'éviter de faire grossir votre facture.

En outre, les concessionnaires agréés disposent d’un avantage de taille par rapport aux revendeurs indépendants : ils sont munis de tous les équipements et systèmes informatiques nécessaires pour assurer l’entretien des véhicules de leur marque, et n’auront donc aucun mal à se fournir en pièces détachées en cas de réparation.

En passant par un mandataire comme AutoJM

Pour acheter une voiture neuve, vous pouvez aussi envisager de passer par un mandataire automobile. Un mandataire est une personne vendant aux particuliers des voitures neuves de différentes marques, mais dotées d’un rabais conséquent sur leur prix initial, qui peut aller de 10 à 40 % de remise. Ce coût particulièrement intéressant est possible car les voitures proviennent soit des invendus de concessionnaires français, soit de différents pays étrangers, la plupart du temps situés au sein de l’Union Européenne.

En effet, le prix d’une même voiture neuve peut grandement varier d’un pays européen à l’autre, et dépend également du modèle et de la version du véhicule. Par exemple sur AutoJM, si vous souhaitez acheter une voiture Peugeot par mandataire, vous pourrez bénéficier d’une remise allant jusqu’à -41 % en fonction du modèle choisi ! De plus, la plupart des mandataires prennent en charge l’ensemble des actes administratifs à effectuer. Votre voiture achetée auprès d’un mandataire bénéficiera des mêmes garanties que si vous l’aviez achetée directement chez un concessionnaire, et vous pourrez la faire entretenir chez un distributeur agréé de la marque si besoin. Enfin, les voitures neuves achetées chez un mandataire disposent souvent d’options supplémentaires incluses dans le prix.

Si vous souhaitez acheter une voiture neuve au meilleur prix, vous devez donc soit négocier auprès d’un concessionnaire agréé par la marque qui vous intéresse, soit passer par un mandataire qui vous proposera des rabais importants sur certains modèles de la marque choisie. Le nombre de modèles disponibles chez un mandataire sera plus limité, mais vous pourrez faire de belles économies !