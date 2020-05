Quels sont les avantages de faire sa carte grise en ligne ?

Depuis le 1er novembre 2017, il est tout à fait possible d’obtenir votre carte grise en ligne. Cette pratique reste pourtant peu connue du public, mais est encore plus d’actualité dans le contexte actuel du confinement. Découvrez dans cet article les avantages à en tirer et les démarches à effectuer pour une demande de carte grise en ligne.

Publi-rédactionnel

Qu’est-ce que la carte grise en ligne ?

La carte grise en ligne n’est autre que le certificat d’immatriculation d’une voiture que vous pouvez obtenir sur internet de la même manière que vous effectuez une démarche d’immatriculation normale à la préfecture. Ainsi, la seule différence avec ce procédé est que vous n’êtes plus obligé de vous soumettre aux contraintes de la préfecture pour votre démarche. Le recours au service de carte grise en ligne vise différents objectifs dont notamment la réduction des tâches dans les préfectures ainsi que la facilitation de l’obtention de ladite carte grise. De ce fait, cette modernisation grâce à internet permet de désengorger les guichets administratifs dans le cas des démarches d’immatriculation de véhicule. Cette solution offre de multiples avantages que vous devez absolument connaître.

Gagnez du temps avec la procédure en ligne de carte grise

De nos jours, la solution la plus efficace pour faire votre carte grise est sans aucun doute de passer par un service dématérialisé. L’époque des longs fils d’attente est donc terminée et vous pouvez en seulement quelques clics réclamer votre précieux sésame. En effet, vous trouverez sur internet l’ensemble de la procédure de demande sans avoir à vous déplacer. Cela vous permet un gain de temps considérable puisqu’avec la procédure de service de carte grise en ligne, vous n’êtes plus tenu de dégager un créneau et de vous déplacer à la préfecture. Lorsque vous disposez de l’ensemble des documents obligatoires, quelques minutes suffisent pour effectuer la demande. De ce fait, pour facilement faire immatriculer votre véhicule d’occasion par un service en ligne vous aurez besoin de la carte grise au nom du vendeur, la déclaration de cession, le mandat d’immatriculation. Le justificatif de domicile, l’attestation d’assurance, le PV de contrôle technique, etc. seront également utiles. Cependant, vous pouvez effectuer en ligne d’autres actions liées à votre carte grise. C’est le cas notamment d’un changement d’adresse, d’une demande de duplicata ou alors un changement de statut matrimonial. Dans tous les cas, peu importe la raison de votre recours au service en ligne pour la carte grise, la procédure est extrêmement facile et simple.

Bénéficiez d’une assistance personnalisée pour vos besoins

Si la dématérialisation de la carte grise est de plus en plus appréciée, c’est aussi à cause de son caractère personnalisé. En effet, il faut dire qu’en dépit du fait que le processus de la carte grise soit dématérialisé, ce sont toujours des humains qui s’en chargent. Cela vous permet donc d’avoir une assistance personnalisée de la part des conseillers de la préfecture. Chaque dossier dispose de nuances qu’il est important de traiter de façon spécifique pour la satisfaction de tous. Vous trouverez ainsi des prestataires habilités et agréés par le Ministère de l’Intérieur pour réaliser votre carte grise en ligne. Avec la carte grise en ligne, la qualité des prestations reste irréprochable et un conseiller est à votre entière disposition pour mener à bien votre dossier et faciliter l’impression et l’envoi de votre carte grise, dans les meilleures conditions et délais. Ainsi, peu importe votre besoin, vous allez pouvoir constituer votre dossier directement de votre ordinateur et recevoir votre carte grise directement à votre domicile en quelques jours. De plus, un tel service est disponible 7 j/7 et 24 h/24 contrairement aux services disponibles directement à la préfecture.

Comment faire sa demande de carte grise en ligne ?

Pour effectuer votre demande de carte grise en ligne, vous devez simplement vous connecter à un site dédié et prendre le temps de calculer votre cheval fiscal qui n’est autre que le prix carte grise. Pour cela, un calculateur en ligne est mis à votre disposition et vous devez donner les informations nécessaires sur le type de véhicule, le numéro de la plaque d’immatriculation ainsi que le département d’immatriculation. Une fois que vous avez une idée du prix qui varie selon le département, vous pouvez véritablement vous inscrire et enclencher les démarches proprement dites. À cet effet, un mail de confirmation est envoyé avec la liste de tous les documents à fournir. Dans le cas où un document manquerait, vous êtes informé afin de compléter le dossier. Dès que tous les documents sont réunis et que votre dossier est envoyé, vous pouvez recevoir moins de 24 h après un certificat d’immatriculation provisoire. Mais, quelques jours après, vous recevrez le certificat d’immatriculation définitif par courrier sécurisé.

Quels sont les documents à fournir pour l’immatriculation d’une voiture neuve

Quand vous décidez de faire une demande de carte grise en ligne, il existe un certain nombre de documents que vous devez absolument fournir. Il s’agit entre autres de la demande de certificat d’immatriculation, la déclaration de cession du véhicule cerfa 15 776*01 ou la facture d’achat. Vous devez aussi demander au constructeur un certificat de conformité du véhicule et quitus fiscal dont la demande peut être faite auprès d’un bureau du trésor public. Ces pièces devront être complétées par une photocopie de la pièce d’identité du propriétaire du véhicule concerné par la demande d’une certification d’immatriculation. Un justificatif de domicile de moins de six mois est également requis dans la liste des pièces à fournir. Lorsque la démarche est effectuée pour le compte d’une autre personne, il est nécessaire de fournir un mandat signé avec une pièce d’identité. Dans tous les cas, sachez qu’il peut vous être demandé plus ou moins de documents en fonction du type de véhicule à faire immatriculer. De manière générale, il faut retenir que la demande de carte grise est une démarche de simplification qui vous sera très utile. Ainsi, à l’acquisition de votre voiture, vous pouvez sans bouger de chez vous entreprendre les démarches pour l’obtention de la carte grise. Ce service en ligne prend également en charge les démarches pour les duplicata.