Randos, vélo, expos, sorties en mer... : 5 activités à faire cet été en Bretagne

Alors que le gouvernement a incité les Français à profiter de l’Hexagone cet été, la Bretagne regorge de sites somptueux à découvrir à pied, à vélo ou en bateau, entre tradition et activités sportives et culturelles.

Du Finistère au Morbihan en passant par les côtes d’Armor, voici un tour d’horizon de cinq activités incontournables pour des vacances d'été actives, gourmandes et culturelles.

Le plein de balades sur le GR 34, le plus côtier des sentiers de randonnées

Longeant toute la côte, du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire en passant par Cancale, Dinard, la baie de Saint-Brieuc, Perros-Guirec, la côte de Granite rose ou encore la baie de Morlaix, le GR 34 réserve une foule de balades et d’escales captivantes. Elu chemin de randonnée préféré des Français en 2018, tout y est possible : observer les oiseaux avec un guide naturaliste à Cancale, profiter d’une vue à 180 ° sur la Baie de Saint Brieuc et le cap d’Erquy, emprunter le sentier des douaniers le long de la côte de granite rose depuis Trébeurden, ou encore déambuler sur la presqu’île Sainte Marguerite : une randonnée de 8 kilomètres entre dunes et flore sauvage.

A vélo sur les sentiers de la Vélomaritime en Bretagne Nord

Les Français plébiscitent la pratique de la bicyclette. En 2018, 59 % de la population déclarait ainsi pratiquer le vélo en France, selon l’Observatoire du tourisme à vélo. Une activité qui trouve en Bretagne un terrain de jeu idéal pour allier tourisme côtier et pratique sportive en empruntant la Vélomaritime. Si cette véloroute déroule près de 1500 km de pistes cyclables, aménagées à 90 %, entre Roscoff et Dunkerque, pourquoi ne pas pédaler sur la partie bretonne de cet itinéraire ? Plusieurs itinéraires sont proposés, à faire sur 24 h ou plusieurs jours, passant par les mythiques côtes de granite rose, la côtes d’Emeraude, la baie de Morlaix ou encore le Cap d’Erquy – Cap Fréhel, classé grand site de France. En chemin, impossible de passer à côté de la visite d’un phare, la vélomaritime en recense pas moins de cinquante.

Du nord au sud par la mer en voilier traditionnel

Découvrir les côtes bretonnes, ses îles sauvages peuplées d’oiseaux et ses eaux cristallines, c’est bien. A bord d’un vieux gréement, c’est encore mieux. Embarquez à bord de ces voiliers traditionnels aux allures de navire de corsaires est possible sur toute la côte grâce aux voiliers du patrimoine : 49 navires d’exception pour une virée en mer hors du commun. L’occasion de remonter le temps, de monter à bord du sublime Etoile du Roy à Saint-Malo, d’observer les sept iles, ses phoques et fous de Bassan depuis un langoustier, ou encore se lancer depuis Lorient dans une partie de pêche ou découvrir les îles Scilly à bord d’un thonier à voile. Une aventure en soi pour prendre le large.

des visites ostréicoles et dégustations d’huîtres dans la baie de Morlaix ou le golfe du Morbihan

Impossible d’y couper. Du nord au sud, l’ostréiculture est un art de vivre en Bretagne. Depuis 2019, les huîtres de Cancale sont même inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. C’est dire l’importance que revêt le goûteux coquillage. Pour découvrir le travail d’ostréicultures passionnés et évidemment s’offrir une pause gourmande iodée, la visite des parcs à huître est un must. Au sud, dans le Golfe du Morbihan, Ivan Stelo, ostréiculteur depuis 5 générations, propose une visite de ses parcs en barge. Une virée de 2h30 avec dégustation à bord (à partir de 35 euros/pers.). Dans le nord, cap sur la baie de Morlaix et les villages de Plougasnou et Plouezoch pour une balade accompagnée d’un guide, afin de tout savoir de la perle de Morlaix ( 6 € par adulte, 3 € par enfant de 4 à 12 ans).

De Raoul Dufy au trophée Jules Verne avec les expos de l’été à Quimper et Brest

Les activités culturelles ont manqué aux Français ces derniers mois, et ils les plébiscitent largement cet été. Parmi les activités attendues par les vacanciers sur leurs lieux de villégiature, les activités culturelles (musée, parc naturels…) arrivent sur la première marche du podium selon l’étude « Les Français et les vacances : les premiers impacts du confinement », parue début mai. Plébiscitées par 55 % des vacanciers, les sorties culturelles devancent les activités récréatives à pratiquer en famille (45 %) et les activités sportives (41 %). Alors que les musées rouvrent sur le territoire, la Bretagne n’est pas en reste.

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, le musée des Beaux-Arts de Quimper invite, jusqu’au 7 septembre, à un voyage coloré dans l’univers de Raoul Dufy, à travers 300 œuvres issues d’une collection particulière mêlant peintures, dessins, travaux de décorateur et créateur de tissus. Les amoureux de voile et d’aventure mettront le cap sur Brest et son musée de la Marine pour marcher dans les pas des navigateurs de l’extrême à la découverte du Trophée Jules Verne : un tour du monde à la voile en moins 80 jours comme Phileas Fogg, créé par des marins pour des marins dans les années 1990 (du 28 juin au 3 janvier).

