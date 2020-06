Suite à la crise, faut-il s'attendre à une vague de déménagement ?

La crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a de graves conséquences économiques. La perte d’emploi ou la peur de se faire contaminer peut forcer une décision de déménagement. Malgré le déconfinement en cours, cet exercice peut s’avérer périlleux. Les sociétés de déménagement ne sont pas toutes capables de respecter les règles d’hygiène en la matière. D’autres encore proposent des tarifs hors de prix pour leurs prestations en raison des nouvelles conditions imposées. Il existe heureusement de nombreux déménageurs qui continuent de proposer des services de qualité à des prix concurrentiels.

Pourquoi déménager après la crise ?

L’impact économique de la crise sanitaire en cours est plus profond qu’on l’imagine. De nombreuses familles ont vu leurs revenus baisser drastiquement. Si certaines ont encore la chance d’avoir pu conserver leurs emplois, d’autres sont plus touchées, car elles ont tout simplement perdu leur gagne-pain. Prises au dépourvu par la situation, elles n’ont pas de solutions alternatives que celle de déménager pour maintenir leur niveau de vie. Quoi qu'il en soit, le point commun entre ces deux catégories de personnes est qu’elles rencontrent des problèmes financiers qui vont au minimum leur causer des difficultés pour payer leurs loyers. Certaines régions de France sont également plus touchées que d’autres par l’épidémie. De nombreuses personnes préfèrent donc vivre désormais dans des zones moins peuplées et donc à faible prévalence de contamination. Toutes ces personnes sont donc en quête d’un spécialiste qui pourra assurer leur déménagement dans les conditions les plus optimales. Cependant, déménager ne s’improvise pas. Des démarches sont nécessaires avant la réalisation du déménagement proprement dit, à commencer par le choix du déménageur.

Un tarif selon votre volume de déménagement

Certaines entreprises de déménagement peuvent profiter de la crise pour faire de la surenchère. C’est pourquoi il est conseillé de demander des devis avant de choisir un prestataire. C’est une étape primordiale, car le prix d’un déménagement, s’il dépend du volume à déplacer, peut aussi varier du simple au double. Une entreprise sérieuse doit disposer d’une tarification transparente qui vous permet d’être à l’abri des surprises. Avec internet, vous avez la possibilité, en quelques minutes, d’obtenir votre devis de déménagement sans qu’il y ait besoin de se déplacer. Il vous suffira de remplir un formulaire dans lequel vous devez indiquer le volume de votre mobilier exprimé en m3.

Les tarifs varient en fonction de la formule choisie. La meilleure astuce pour pouvoir obtenir un devis adapté à son budget est d’adresser la demande à différentes entreprises. Vous aurez ainsi la possibilité de comparer les prix et la qualité des services proposés. Les entreprises proposent généralement 3 types de services. La formule économique, la moins chère, met simplement le chargement et le transport des biens à la charge du déménageur. La formule dite standard est la solution intermédiaire. Dans ce cas, une répartition des tâches est faite entre déménageur et client. La formule confort est un service clé en main qui décharge le client de toutes les tâches.

Déménagement à Paris : un service pour les professionnels

La métropole parisienne fait partie des villes les plus fréquentées du monde. C’est ce qui explique que sa circulation soit aussi dense. De plus, la vie est évidemment plus chère que dans les autres régions françaises. On peut facilement imaginer que solliciter un déménageur dans cette ville aura un coût plus élevé qu’ailleurs.

Que vous déménagiez de Paris vers une autre ville, ou que vous changiez simplement de domicile dans Paris, vous allez être confrontés à des difficultés. Si vous ne savez pas comment déménager à Paris, il faudra impérativement faire appel à un professionnel, car l’organisation d’un tel projet requiert un savoir-faire particulier. Qu’il s’agisse d’un déménagement résidentiel ou commercial, l’opération doit être réalisée méthodologiquement. Une visite des lieux par le déménageur que vous aurez choisi s’impose comme la condition sine qua non à sa réussite. Les professionnels évalueront les difficultés qu’ils devront surmonter et détermineront le type de matériel nécessaire. Un déménagement dans une maison à étage est différent de celui effectué dans un rez-de-chaussée. Les difficultés d’accès ne sont pas les mêmes. Les experts pourront ainsi élaborer un plan détaillé de votre déménagement. La nature des effets à déménager est aussi à prendre en compte. Cela permettra de décider des moyens d’emballage et de transport les plus adaptés. Vous devez donc miser sur une entreprise qui propose des solutions modernes. L’objectif final est de perdre le moins de temps possible au cours de l’opération tout en évitant la casse et les autres dommages susceptibles de survenir lors de l’opération.

Déménagement à Bordeaux : miser sur une entreprise certifiée

La France est l’un des pays européens les plus touchés par le Covid-19. Mais la contamination est disparate et certaines villes sont moins infectées que d’autres. C’est le cas de Bordeaux. En réalité, selon les chiffres de l’Institut Pasteur, La Gironde est la région la moins infectée de la France métropolitaine. Cela peut expliquer la forte demande de déménagement vers Bordeaux. Mais un déménagement peut aussi être envisagé pour des raisons professionnelles, et des entreprises sont amenées à effectuer des transferts de sièges vers Bordeaux. Sans compter les déménagements intra-muros qui sont aussi fréquents à Bordeaux. Pour vous faciliter la tâche, trouvez un déménageur à Bordeaux qui puisse vous accompagner. Cependant, vous devez tenir compte de certains critères importants.

Des garanties

La meilleure entreprise de déménagement n’est pas celle qui propose seulement un tarif concurrentiel. D’autres facteurs permettent de renforcer la crédibilité de l’entreprise. L’existence d’une assurance engageant la responsabilité civile du déménageur à l’égard de vos biens est indispensable. Cela vous mettra à l’abri de tout risque. Cela témoigne également de la volonté de l’entreprise à proposer un service de qualité à la clientèle.

Écoutez d’autres clients

La réputation d’un déménageur dépend de ce que ses clients disent sur lui. Vous devez tenir compte de cette assertion pour choisir votre déménageur à Bordeaux. Vous pouvez solliciter les services d’un site-conseil pour vous proposer un professionnel en la matière. Consultez ensuite son site internet pour lire les avis des clients. Vous pouvez aussi insérer son nom dans un moteur de recherche, vous aurez alors toutes les informations utiles à son propos. Cela vous permettra d’avoir un avis personnel qui vous aidera à choisir le déménageur qui vous convient.