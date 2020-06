La SNCF met en vente 3 millions de billets à 49 euros pour l’été

Alors que les Français sont invités à rester dans l’Hexagone cet été, la SNCF commercialise trois millions de billets à 49 euros maximum a annoncé, ce jeudi 4 juin, Jean-Baptiste Djebbari, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports sur France Info.

Dévoilées hier sur le site de la SNCF, les ventes sont d’ores et déjà ouvertes et concernent des voyages à bord des TGV INOUI, Ouigo et Intercités.

Il sera par exemple possible de partir à Bordeaux dès 16 euros, Toulouse dès 15 euros, Marseille pour 49 euros, Montpellier pour 19 euros, Strasbourg à 45 euros ou encore rejoindre Brest à partir de 39 euros.

« 100 % des TGV seront en circulation d’ici au 24 juin » a, par ailleurs, précisé Jean-Baptiste Djebbari.

«La SNCF sera au rendez-vous des vacances des Français» a, en effet, déclaré la compagnie ferroviaire, mardi 2 juin, dans un communiqué.

Des trains dans lesquels les gestes barrière et le port du masque seront maintenus.