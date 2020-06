Produits solaires : une sélection de nouveautés pour bronzer en toute sécurité cet été

Lézarder au soleil, c'est bien. Se protéger, c'est encore mieux. Crèmes, huiles, sprays ou sticks, il existe de nombreux soins pour lutter contre les rayons UV. Passage en revue des nouveautés pour cet été.

Le soin format voyage

© Lancaster

Outre les eaux de protection solaire SPF30 et 50, Lancaster dévoile cette année des éditions limitées, dont le lait velours SPF30 en format voyage. La solution parfaite pour avoir une peau douce et hâlée sans prendre de coups de soleil, que l'on soit en terrasse, sur la plage ou à la campagne.

Lait velours SPF30 Sun Beauty, Lancaster, 15,90 euros le flacon de 75 ml.

Le lait écoresponsable

© Biotherm

La marque Biotherm a imaginé de nouveaux laits solaires baptisés Waterlover, et déclinés en SPF30 et 50. Ecoresponsables, ils réduisent l’impact sur l’eau et la vie marine. Ces soins à la formule biodégradable à 97%, sont vendus dans des contenants en plastique 100% recyclable.

Waterlover Sun Milk, Biotherm, 37 euros les 200 ml.

Les sticks pour le visage

© EQ

Disponibles à partir du 8 juin, trois nouveaux sticks SPF50+ de la marque de produits naturels EQ (pêche, framboise et turquoise) complèteront une collection comptant neuf couleurs au total. Ils protègent le visage et les lèvres lors d’une exposition longue au soleil, sans les dessécher. Facile d’utilisation, ces sticks à la formule bio sont recommandés pour les personnes ayant des grains de beauté, des cicatrices ou des tatouages.

Stick solaire SPF50+ très haute protection, EQ, 16 euros.

Le spray après-soleil

© Hei Poa

En complément de sa ligne d’huiles et de laits solaires, Hei Poa présente un nouveau spray lacté après-soleil rafraîchissant qui renferme du monoï de Tahiti et de l’aloe vera. La peau est apaisée et ne subit pas les sensations de tiraillements ou de picotements au bord de la piscine. Le bronzage durera aussi plus longtemps.

Spray lacté après-soleil, Hei Poa, 11,90 euros le flacon de 150 ml.

L'huile capillaire protectrice

© P. Mulato/DR

Parce qu’il n’y a pas que la peau qui doit être protégée, Patrice Mulato a également pensé aux cheveux avec une gamme capillaire comprenant une huile à appliquer avant et pendant son exposition au soleil. Elle permet de faire barrage aux UV et évite la déshydratation. En complément, on peut utiliser le shampoing et le masque de la même ligne.

Huile protectrice, Patrice Mulato, 13,20 euros les 100 ml.

